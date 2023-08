Zdroj: Shutterstock

Špatný stav nosných zdí může být důsledkem nedostatečné únosnosti základových patek a základových zdí nebo jejich přetížení. I to lze řešit použitím vhodné výztuže. Pokud jsou v základových zdech zjištěna poškození, vkládají se nad tato místa z obou stran výztužné nosníky. K tomuto účelu se používají ocelové profily - obvykle s průřezem ve tvaru písmene C. Ty se vkládají do drážek vysekaných ve stěně. Drážky se nejprve očistí, natřou spojovacím nátěrem a nosník se přilepí pomocí opravné malty, obvykle cementopolymerní malty (PCI). Poté se nosník „vyspraví,“ tj. vyplní cihlami lepenými ve stejné maltě. Upozorňujeme, že takovéto zesílení nelze provádět na obou stranách stěny současně, protože dvě vysekané drážky by mohly lokálně zmenšit průřez stěny a nebezpečně ji oslabit.

Zpevnění piloty

Mnohem složitější technologií, i když považovanou za nejbezpečnější, je pilotování. Doporučuje se, pokud je poškození rozsáhlé, nebo se vyskytuje po obvodu základů. Existuje mnoho metod pilotování a jedna z jednodušších spočívá v použití ocelových trubek o průměru 14 cm. Nejprve se však podél stěn základů na obou stranách v předem stanovené výšce umístí ocelové I-profily. Jejich patky se zapustí do vyříznutých vodorovných spár mezi cihlami nebo bloky, případně do zářezů vytvořených úhlovou bruskou.

Čtyři klíčové příznaky problémů se základy:

Fixace zpevňujících profilů

K upevnění I-profilů je zapotřebí cementová malta. Nosníky se také vzájemně spojují šrouby procházejícími zdí. V patkách I-nosníků se ve správných roztečích (vyplývajících z návrhu) vyříznou půlkruhy s průměrem zvoleným tak, aby odpovídal průměru trubek. Trubkové piloty se zatlačí do země speciálním strojem a poté se spojí s výřezy v nosnících svařováním. Trubky stojí za to vyplnit betonem.

Pažení a přezdění

Další poměrně jednoduchou metodou je oboustranné pažení nebo betonování obkopaných stěn a základových patek. Výkop je samozřejmě nutné provádět po krátkých úsecích. Neméně účinná je i metoda přezdění - jedná se o vykutání poškozených prvků stěny a vložení nových s podobnými parametry jako mají původní stěny. Stropy a další konstrukční prvky spočívající na opravované stěně by měly být prozatím podepřeny výškově nastavitelnými podpěrnými patkami.

Oprava zdiva - injekční metoda

Injektážní zpevnění spočívá ve vyvrtání otvorů skrz trhliny buď kolmo, nebo pod úhlem 45° a vstříknutí látek určených k ucpání trhlin. Může se jednat o cementovou kaši, cementopolymerní směs, cementový mikrotmel nebo polyuretanovou či epoxidovou pryskyřici. Velmi účinná je cementová injekce smíchaná s pěnou. Používá se při opravách třívrstvých stěn se vzduchovou dutinou nebo stěn z dutinového nebo tvárnicového zdiva. Cementová pěna dobře vyplní dutiny. Injektáže provádějí specializované firmy. Jejich odborníci určí, kolik vyvrtat otvorů, jakého průměru otvory budou a kde budou umístěny.

Vyztužení zdiva spirálovými tyčemi

Oblíbenou a účinnou metodou vyztužování zdiva je použití spirálových tyčí. Spočívá ve zhotovení tzv. výztuže ve zdivu, která spojí trhlinu nebo zlom. Tyče se lepí polyesterovou pryskyřicí do drážek vytvořených po vysekání vodorovných spár, očištění a zalití penetračním nátěrem. Používají se tyče o průměru 4-8 mm. Jejich přesný počet a rozteč určuje projektant. Každá tyč by měla přesahovat minimálně 50 cm za trhlinu nebo prasklinu. Hloubka drážek by měla být přibližně 6 cm. Tyče lze také vlepit do otvorů vyvrtaných ve zdivu, a vyztužit tak například cihlové nadpraží.

Zdroj: haus.de, familyhandyman.com