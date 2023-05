Zdroj: shutterstock.com

Nevíte, co udělat s posekanou trávou? Pak pro vás máme odpověď, která vám ušetří mnoho starostí. Víte, že tento odpad má v sobě skrytý potenciál? A my vám dnes řekneme, jak ho využít.

Pokládáte si před začátkem každé sezony otázku, co dělat s travním odpadem, který vám po sekání trávníku zbude? Pak pro vás máme odpověď. Tráva totiž není odpadem, kterého byste se měli za každou cenu zbavit. Její využití je poměrně pestré.

Trávu přidejte ke kompostu

Jednou z možností je využít trávu do kompostu. Nemusíte mít strach vrstvit ji klidně i do výšky 10 cm. Tuto vrstvu vždy prokládejte hlínou či zbytkem ze sítování kompostu – najdete zde spoustu mikroorganismů.

Pokud je tráva posekaná nakrátko, začne při tlení dost výrazně hřát – v tomto okamžiku dojde ke zničení zárodků plevelů, chorob a škůdců. Zhruba za 3 měsíce od uložení do kompostu můžete provést jeho první přehození. Na podzim vám bude odměnou kvalitní kompost, který můžete využít kdekoliv na své zahradě.

Každý trávník byste měli sekat pravidelně. Vhodná výška trávníku je mezi 3 až 5 cm. Trávník sekejte pouze tehdy, když je suchý. Přesnou frekvenci vám říct nemůžeme, záleží na tom, jak se trávníku na vaší zahradě daří. Obecně se ale doporučuje sekat jednou týdně.

Posekaná tráva a mulčování

Posekanou trávu můžete použít také při mulčování – to se vám bude hodit v případě, že máte užitkovou zahradu a chcete se vyhnout dlouhé mechanické likvidaci plevele u ovocných keřů, pod ovocnými stromy a dalšími rostlinami.

Trávu můžete nastýlat také mezi řádky brambor. To se provádí tehdy, když už není možné brambory přihrnout kvůli výšce jejich natě.

Pokud využíváte posekanou trávu jako mulč, používejte pouze slabou vrstvu tohoto materiálu. Tráva se rozloží během pár měsíců, kdy můžete přírodní mulč zopakovat. Tento způsob mulčování je praktický – při rozkladu uvolňuje živiny, půda je navíc kyprá a nevysychá.

Kolik trávy je příliš?

Jistě víte, že všeho moc škodí. I proto to s množstvím trávy nikdy, obzvlášť při mulčování, nepřehánějte. Jinak můžete udělat více škody než užitku. Tráva by v tomto případě nezetlela, ale začala by hnít. To poznáte spolehlivě podle zápachu. V horních vrstvách by se navíc ukrývali slimáci, kteří by vám po večerech hodovali na vaší zelenině.

Trávu použijte také na záhonech

Trávu můžete použít také jako zdroj živin na záhonech. Na podzim ji zaryjte na strany brázd, které jsou vytvořeny v půdě záhonů. Půdu ponechejte v hrubé brázdě do jara.

Co dělat, když je tráva dlouhá?

Pokud je tráva na vaší zahradě příliš dlouhá a je jí moc, můžete ji odvézt na statek s hospodářskými zvířaty. Případně jí můžete krmit své králíky či další zvířata. Nebo se můžete poptat svých sousedů, kteří tato zvířata chovají.

