Zdroj: Bauhaus

Slunce už příjemně hřeje a sluneční paprsky ohřívají terasu od brzkých ranních hodin. Káva a posezení v pohodlné zahradní sedačce nebo křesílku dokáže příjemně nastartovat den. Odpolední relax s knihou na houpačce nebo zahradní party s přáteli u grilu zas pomohou zapomenout na pracovní shon během celého týdne.

Výrobci na trh dodávají neustále novinky, ale ne vždy je cena přímo úměrná kvalitě. A ne každé zboží je dostatečně odolné povětrnostním podmínkám či mechanickému poškození, kterému se při běžném používání nevyhnete. Pří výběru si proto na kvalitu dejte obzvlášť pozor.

Altány a pergoly promění zahradu

Zahradní altánek či pergola s přístřeškem je pro posezení zásadní. Odpadne starost s uklízením nábytku při horším počasí a celé léto můžete pohodlně posedět prakticky kdykoliv. Znamená to však finančně náročnější investici.

Hlavní je orientace a umístění. Dále je zásadní, zda budete chtít otevřenou, či zakrytou pergolu. A důležité je i dobré odvětrávání, chcete-li uvnitř grilovat. Rozhodnout musíte i o materiálu na střechu, zda budou konstrukce porostlé pnoucími rostlinami a kde bude gril, krb či venkovní kuchyně. Předem je dobré mít představu i o množství a typu nábytku.

Altán či pergolu může šikovný kutil postavit svépomocí. Ale výrobci nabízejí velké množství prefabrikovaných výrobků, které jednoduše složíte bez větší námahy.

Autor: Climax

Zahradní nábytek musí vydržet nejen slunce a déšť

Na zahradním nábytku se nevyplatí šetřit, nechcete-li kupovat nový třeba každé dvě sezony. Důležitá je odolnost proti vodě i vysokým letním teplotám. Základem je silný robustní stůl, dále pak lavice, křesla nebo židle podle vkusu. Vše by mělo být pokud možno ve stejném stylu.

Již odzvonilo klasickým plastovým židlím, které se ohýbaly a lámaly pod těžší váhou. „Když se řekne plastový nábytek, netřeba si hned představovat jen bílou plastovou židli. Dnes jsou k mání velice elegantní kolekce z plastu, který evokuje přírodní materiály. Moderní design podtrhuje matné provedení, které se dobře kombinuje s okolním prostředím,“ popisuje David Benda z Hornbachu.

Vybírat můžete dřevo, kovy i plasty. Zvažte místo pro uskladnění nebo odolnost, pokud má nábytek zůstávat celou sezonu venku. U dřeva musíte počítat s nutnou údržbou, u plastu se ztrátou barevnosti a kov může špatně reagovat s terasovými prkny.

Příjemný stín kdykoliv

Nemáte-li pergolu, praktický bude aspoň větší slunečník. Pořídíte dřevěný, ocelový nebo hliníkový. Hliník je lehčí, ale cena je vyšší. Kvalitou se materiály rovnají. Není třeba se obávat toho, že dřevo podlehne zkáze dříve než další materiály.

Nejrozšířenějším typem konstrukce je se středovou tyčí. Takové slunečníky jsou cenově dostupnější a výhodou je dobrá stabilita. Praktické a v posledních letech i velmi oblíbené jsou ty výkyvné s boční tyčí. Střechu lze naklápět do stran a v prostoru nepřekáží středová tyč. Je však nutné slunečník důkladně zabudovat nebo zatížit a při větru ho raději schovat. Tvary střech mohou být kulaté, čtvercové, obdélníkové nebo mnohoúhelníkové.

Flexibilita zastínění na zahradě

Jednoduché a rychlé řešení zastínění zahrady nebo terasy představují sluneční plachty. Výhodou je, že jak rychle je natáhnete, můžete je zase rychle sundat a přesunout, kam je potřeba, nebo zcela uklidit.

Materiál je odolný a barevně stálý. Většinou se vyrábí z trvanlivého a netrhavého polyesteru. Tvary jsou trojúhelníkové nebo obdélníkové a napínají se pomocí lanek a karabiny nebo ocelového D kroužku. Dají se prát v pračce na 40 stupňů.

Markýzy pro slunné i zamračené dny

Zahradní terasu lze zastínit i markýzou. Sklon markýzy by měl být minimálně 14 stupňů, a to kvůli odtoku vody při dešti. „Ideální je ale instalace dešťového čidla, které markýzu včas zatáhne a nenechá zmoknout. To je možné jen v případě markýzy s motorem,“ radí David Žabčík z firmy Climax. Vytažený přední profil by měl být alespoň ve výšce 200 centimetrů, ideálně 220, aby nepřekážel. „Zvolíte-li markýzu s předním volánem, opět musíte pamatovat na pohodlnou podchozí výšku. Standardní výška volánu je 25 až 30 centimetrů,“ upřesňuje David Žabčík.

Markýzy můžete kotvit na stěnu i do stropu, vybrané typy také na krokvové konzoli. Při volbě umístění markýzy musíte myslet na připojení k elektrické síti, nechcete-li ruční ovládání. Umístění markýzy raději vždy konzultujte s odborníkem, aby se brzy nezničila.

Bez grilu to nejde

Jarní či letní večer plný zábavy s přáteli se bez grilu neobejde. Mnoho lidí se celou zimu prvního grilování nemůže dočkat. Pokud se nechcete pouštět do složité a nákladné stavby zděného grilu, je jasnou volbou pojízdná varianta.

Dnes jsou velmi oblíbené plynové grily, díky rychlosti přípravy, údržby či rozpálení. Rozhodující je při nákupu počet hořáků. Ovšem pokud je pro vás zahradní party nebo rodinná večeře spojená s vůní kouře z dřevěného uhlí, grily na dřevěné uhlí jsou stále velkým hitem. Roztopení je ale delší a více času zabere i následné čištění. Do malých pergol nebo zahradních kuchyní je dobrou volbou elektrický gril. Není náročný na provoz, stačí přinést a zapnout, odpadá starost o plynovou bombu nebo uhlí. Navíc maso z elektrického grilu bude vždy šťavnaté bez vysušení.

Kompromisem mezi plynovými grily a těmi na tuhá paliva je hybridní gril. Kombinuje výhody metod grilování masa na plynu a na grilovacích briketách. Obě funkce, tedy jak teplo plynového hořáku, tak oheň z briket či uhlí, je možné libovolně střídat. Přenastavení funkcí zabere asi minutu a nabízí nový gastronomický rozměr přípravy masa.