Zdroj: Shutterstock

Pardubický festival vína

Pardubický zámek bude poslední srpnový pátek a sobotu hostit tradiční festival vína. Během 26. ročníku se opět uvedou desítky tuzemských i zahraničních vinařů, kteří představí to nejlepší ze své produkce. Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program, gastronomické speciality a živou hudbu.



Kdy: 25. - 26. 8. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin

Kde: Zámek Pardubice

Vstupné: 200 Kč

Info: pardubickyfestivalvina.cz

Podívejte se na video z jubilejního 20. ročníku Pardubického festivalu vína:

Liberecký pivní festival

V sobotu 26. srpna se bude před libereckou radnicí konat pivní festival, během něhož se představí 13 tuzemských pivovarů - Svijany, Staropramen, Konrad, Rohozec, Albrecht, Rezek, Volt, Kousek piva, Falkenštejn, Trautenberk, Hroch, Beranův pivovar a Pivovar Gajdoš. Těšit se můžete na více než 70 druhů piv, gastronomické speciality a živou hudbu.



Kdy: 26. 8. 2023 od 10:00 do 22:00 hodin

Kde: Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše

Vstupné: zdarma

Info: www.trhyvliberci.cz



Piknik v Příbrami

Poslední srpnovou sobotu se bude v Příbrami konat již 6. ročník Pikniku na Nováku. Čekat na vás bude více než 40 stánků s lahůdkami z celého světa. Mimo to se můžete těšit na piva z lokálních minipivovarů, domácí limonády i osvěžující prosecco. Chybět nebude ani doprovodný program a zábava pro děti.



Kdy: 26. 8. 2023 od 10:00 do 19:00 hodin

Kde: Nový Rybník, Příbram

Vstupné: 70 Kč, děti do 12 let zdarma

Info: pikniknanovaku.cz

Levandulové dožínky

Nechte se omámit vůní levandule a vyrazte o víkendu do Chodouně. Od pátku do neděle se zde budou konat levandulové dožínky, během nichž se budou podávat skvělé delikatesy. Ochutnat můžete levandulový chléb, burgery, různé druhy tapas, sladké i slané koláče a mnoho dalšího. Na zapití se bude podávat levandulové pivo, virgin mojito a prosecco.



Kdy: 25. - 27. 8. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin

Kde: Levandulové údolí, Chodouň

Vstupné: zdarma, v případě zájmu o vstup do areálu 150 Kč

Info: www.levanduloveudoli.cz



Den medu a medoviny v archeoskanzenu

Vydejte se na výlet do historie a v sobotu 26. srpna navštivte Archeoskanzen v Modré nedaleko Velehradu. Během návštěvy si můžete prohlédnout opevněné sídliště z doby Velké Moravy, nahlédnout za hradby, vstoupit do někdejších obydlí, dílen i hospodářských a církevních staveb. Mimo to se zde bude konat Den medu a medoviny, který nabídne medový jarmark, ochutnávku medovin a program pro děti i dospělé.



Kdy: 26. 8. 2023 od 10:00 do 17:00 hodin

Kde: Archeoskanzen Modrá

Vstupné: 100 Kč

Info: www.archeoskanzen.cz