Zdroj: Julius Filip

Někdy je práce natolik náročná, že potřebuje veškeré soustředění. Poslední, co člověk potřebuje, jsou pobíhající děti, spolupracovníci s kafem a touhou si popovídat nebo cinkající tramvaje pod oknem. A tak musí utéct někam, kde tu náročnou práci udělá, dokončí.

Dominik Ilichman a Adam Hofman, kteří stojí za Hyttou, jsou dlouholetí kamarádi. Ještě nedávno spolu objížděli svět v barevných ponožkách s batohem na zádech a pořádali cestovatelské přednášky.

„Nápad stvořit Hyttu jsme dostali před lety na cestách po Norsku. V odlehlé horské chatě jsme měli konečně čas přemýšlet jinak. Několik dní jsme si povídali o svých plánech, o snech a o hezkých momentech, které jsme zažili.” Od té doby se Norsko stalo jejich srdeční záležitostí.

V průběhu pandemie se ale do Norska nedalo cestovat a Adam s Dominikem v Česku postrádali místo, kde by se mohli na pár dní zavřít a nerušeně přemýšlet. A proto se rozhodli postavit Hyttu.

Svépomocí

Adam s Dominikem hledali vhodné místo skoro rok a nakonec ho našli kousek od Zlína. „Když jsme poprvé scházeli lesem k místu, podívali jsme se na sebe, a hned jsme věděli, že je to přesně to, co hledáme,” vzpomíná Adam. „Místo splňovalo všechny naše představy - nachází se na samotě, na okraji krásného borového lesa, na pozemku je voda i elektřina a do města je to autem 10 minut.”

Chatu stavěli z velké části sami, za pomoci kamarádů a rodiny. „Rozhodně nám bodlo, že je Adam architekt a miluje detaily. Bez zapojení přátel bychom to ale nezvládli. Na Hyttě jsme poslední rok trávili skoro každý víkend a ke konci už jsme jeli na doraz. Myslím, že na to jednou budeme i přes to rádi vzpomínat,” vysvětluje Dominik.

Na celý rok

Jde o dřevostavbu se sendvičovou konstrukcí. Aby chata co nejvíc zapadla do okolní krajiny, tvoří fasádu přírodní prkna z moravského modřínu. Interiér je obložený širokými smrkovými deskami, které jsou i s nábytkem natřeny bílým UV olejem. Ten chrání dřevo proti žloutnutí a dává interiéru skandinávský nádech.

Hlavní předností chaty jsou výborné pracovní podmínky. V chatě je klid, velký stůl s monitorem, rychlý internet od Starlinku a mnoho zákoutí, kde se můžete zahloubat. „Hytta má jednu ložnici a je určena primárně pro dvě osoby, protože si myslíme, že ve dvou jsou nejlepší podmínky k nerušenému přemýšlení a tvorbě,” popisuje Adam. Pokud byste do chaty chtěli přijet s dětmi nebo kamarády, pohodlně se v ní vyspí až 6 osob.

V chatě je velká plně vybavená kuchyň, ale pokud nechcete s vařením ztrácet čas, objednejte si jídlo online. Nákup vám dovezou až ke dveřím. V zimě si lze v chatě zatopit v kamnech na dřevo, zachumlat se pod deku a na stěnu si promítnout oblíbený film. V následujících měsících k Hyttě přibude sauna s ochlazovacím bazénem, aby byl večer po produktivním dni ještě příjemnější.

Nebude jen jedna

Tuhle chatu si můžete i pronajmout. Můžete si ji objednat na tzv. think week neboli týden, kdy se vzdálíte od zajetého stereotypu a začnete nad věcmi přemýšlet jinak.

Ovšem s Hyttou mají velké plány. Jejich snem je, aby lidé v každém kraji měli svoji Hyttu, do které budou jednou za čas jezdit, aby si rozmysleli další životní kroky, ohlédli se a měli čas na sebe.

„Chceme dát tvořivým lidem prostor naplno využít svůj potenciál. Máme kolem sebe mnoho talentovaných lidí, kteří si zaslouží mít místo, kde se mohou naplno soustředit na věci, na kterých jim záleží,” zakončuje Adam.