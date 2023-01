Zdroj: Shutterstock

Abyste mohli dobře fungovat během dne, potřebujete se hlavně kvalitně vyspat. Není to váš případ? Možná jste při zařizování ložnice poněkud chybovali. Jak ji změnit k lepšímu?

Osvojit si správná pravidla spánkové hygieny je jen otázka vůle a času. Ale když se ani pak nedostaví zdravý spánek, zamyslete se, co by vám mohlo pomoci přímo v ložnici. Začněte nábytkem a postelí.

Vydrží, nebo spadne?

Máte postel v malém pokoji a ještě jste ji v horní části stěny obklopili závěsnými skříňkami? I to ve vás vyvolává neklid. Zejména nejste-li na takové uspořádání zvyklí odmala. Co s tím? Postel posuňte od zdi a za hlavovou část (čelo) instalujte úložný prostor. Třeba kombinace dolních skřínek s přístupem z boků a horních s otevíráním z postele, nebo místo dolních skříněk využijte falešnou stěnu.

Proč mít postel s čelem

Čtete si v posteli před usnutím? Pohodlnější to bude, když se opřete o něco pevného a ideálně i měkkého, a právě to slibuje lůžko vybavené čelem. Nejlépe zkoseným, tedy méně než úhel 45 stupňů. Polstrované čelo také eliminuje potenciální chlad ze stěny, na niž by mělo navazovat.

Neklidnému spaní nahrává i chybně umístěná postel. Neměla by osamoceně „plavat“ v prostoru, musíte ji někde „ukotvit“, ideálně čelem ke zdi. Když je čelo postele situované u dveří nebo okna, nebudete se cítit bezpečně, přestože si to možná ani neuvědomujete.

Když tma, tak totální

Podpořit usínání u lidí, kteří opravdu špatně spí, pomáhá tma. Ovšem naprostá, vadit může i kontrolka obrazovky nebo tenoučký proužek světla kvůli špatně vyměřeným žaluziím či nedostatečně širokým závěsům. Ale to se dá snadno napravit. A pokud stojíte o dokonalé zatemnění prostoru, pátrejte po závěsech z tkanin blackout (mají na rubu zátěr, který slibuje stoprocentní zatemnění).

Přidejte také osvědčenou dýchací techniku 4-7-8 pro lepší usínání, je vážně jednoduchá, podívejte se na video.

Bacha na mobily

Vědecké výzkumy varují, že i světlo nižší intenzity, které svítí v noci, když máte spát, může vadit vašemu organismu. Dokonce nelze vyloučit ani riziko srdečního selhání a jiné zdravotní komplikace. Některé zdroje uvádí jako potenciálně problematický světelný tok od 100 lumenů, jiné už od 80 lumenů (stačí mít v ložnici dva zapnuté chytré telefony a máte splněno).

Zase to modré světlo

Pořád se o píše o tom, že modré světlo z obrazovek televizorů, počítačů, chytrých telefonů nebo tabletů používaných před spaním vadí. Právě umělé modré světlo nejvíce narušuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Pokud to lze, přesuňte svou domácí kancelář jinam, televizor nechte v obýváku a mobily, tablety ani čtečky knih neberte do ložnice alespoň hodinu před plánovaným odchodem na kutě.

Zvažte, jaké fotky vystavíte

Pohled na fotky vašich nejbližších vyvolává různé pocity. Jsou-li pozitivní, klidně si je v ložnici nechte, jen je nestavte tak, aby obličeje dotyčných směrovaly přímo na vaši postel, když máte intimní chvilku.

Kdy je dát raději jinam? Jde-li o blízké lidi, kteří zemřeli a pohled na ně ve vás vyvolává špatné pocity, třeba viny. Totéž platí pro zvířecí miláčky. A kdy ani neuvažovat, že si takové fotky v ložnici necháte? Když zobrazují jedince, které ani přes den nevidíte rádi.

Zdroj: sleepresearchsociety.org, modresvetlo.cz