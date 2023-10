Zdroj: shutterstock.com

Budete kupovat novou manželskou postel a netušíte, jak postupovat při jejím výběru? Jak by měla být velká, z jakého materiálu, s úložným prostorem? Nebo bez něj? Pak čtěte dál.

Pořízení nové manželské postele může být náročnější, než se na první pohled zdá. Stejně jako u některých jiných věcí u vás doma, ani postel nekupujete jen na jeden či dva roky, ale na mnohem delší dobu. A proto při jejím výběru určitě nechcete udělat chybu. Podle čeho byste měli vybírat svoji novou postel?

Velikost postele je důležitá

Velikost postele, kterou si vyberete, neovlivňují jen vaše požadavky, ale i rozměry samotné ložnice. Když si do malé ložnice vyberete postel o rozměru 200 × 200 cm, nebudete mít kolem postele dostatek prostoru pro pohodlné chození, ale ani pro otevírání skříní. Vhodnou volbou však není ani nejmenší možná postel ve velkém pokoji. Přestože by postel neměla zabírat celou ložnici, měla by být její dominantou.

Mezi běžné rozměry manželských postelí patří: 160 × 200 cm, 180 × 200 cm a 200 × 200 cm. Postel by měla přesahovat výšku vyššího z partnerů alespoň o 20 cm. Pokud je váš partner vysoký, je možné, že budete muset investovat do atypicky dlouhé postele.

Aby se člověk vyspal pohodlně, měl by pro sebe mít alespoň 90 cm na šířku. I proto je nejvhodnější volbou postel o velikosti 180 × 200 cm. Menší postel volte jen v případě, že máte malou ložnici. Nebo chcete být štědří při výběru postele do ložnice teenagera.

ABY VAŠE LOŽNICE LADILA: Pokud nechcete řešit, aby vám v ložnici vše ladilo, sáhněte po nábytkové sestavě, kde bude vše potřebné. Nebo si kupte postel se zabudovanými nočními stolky.

Nezapomínejte na celkové rozměry postele

Nezapomínejte na to, že plocha, na které ležíte, není z hlediska velikosti postele konečná. Postel je obvykle o něco větší než plocha, na které budete spát. Záleží na tom, jaký zvolíte rám postele. Zohlednit byste měli i výšku. Starší lidé ocení postel vyšší, zatímco mladému páru nemusí vadit spánek „při zemi“. V potaz berte také nosnost postele. Ta by měla být větší než váha vás i vašeho partnera dohromady.

Jak bude postel vypadat?

Velkou roli má samozřejmě i design a provedení postele. Zatímco v menších místnostech je vhodnější subtilnější postel, která bude působit vzdušněji, ve velké ložnici se nemusíte bát ani robustních modelů.

V případě, že si vyberete postel s čelem, je vhodnější ji umístit ke stěně. Postel bez čela však můžete umístit klidně doprostřed pokoje – je to na vás. V případě postele s čelem si předem zjistěte, zda se vám do ložnice vejde. Obzvlášť v případě, že máte ložnici v podkrovním pokoji, kde je znatelný sklon střechy.

NÁŠ TIP: Velkou výhodou postele s čelem je ochrana spícího člověka před chladem jdoucím od stěny, ale také bude bránit dotyku vašich lůžkovin se stěnou.

S roštem, nebo bez něj?

Postele jsou obvykle doplněny o rošty a matrace, pořídit lze i „válendu“. Rošty i matrace je lepší kupovat samostatně, aby odpovídaly vašim představám. U válendových postelí oceníte, že je jejich cena konečná a obsahují vše nezbytné pro váš spánek. Matrace je u nich bohužel předem daná a nemusí vám vyhovovat.

MÁTE MALOU LOŽNICI? V garsonkách, ale i malých bytech pro vás může být řešením sklápěcí manželská postel. Když ji nebudete potřebovat, jednoduše ji zavřete do skříně.

Úložné prostory

Pokud bojujete s každým centimetrem, zvažte nákup postele s úložným prostorem. Na výběr je hned několik řešení – postel můžete otevírat shora, případně můžete mít pod postelí zabudované zásuvky.

