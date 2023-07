Zdroj: Shutterstock

V tomto článku vám představíme tři osvědčené recepty na domácí postřik proti mšicím, které můžete snadno připravit z běžných domácích ingrediencí. Tyto recepty jsou nejen účinné, ale také šetrné k životnímu prostředí a vašim rostlinám. Takže pokud se chcete naučit, jak připravit účinný domácí postřik proti mšicím, pokračujte ve čtení!

Ale nejdřív se podívejte na životní cyklus mšice:

Co jsou mšice a jak poznat jejich přítomnost?

Mšice jsou drobný hmyz, který se živí šťávami rostlin. Patří mezi nejčastější škůdce zahradních rostlin a mohou způsobit vážné poškození jejich růstu a vývoje. Pokud si všimnete, že vaše rostliny mají skvrny na listech, které se postupně zvětšují, nebo že se listy začínají svrašťovat a opadávat, je to první známka přítomnosti mšic. Další příznaky zahrnují lepkavý povrch rostlin, vznik plísní a výskyt mravenců, kteří se živí vylučovanou medovicí. Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, je pravděpodobné, že se vaše rostliny potýkají s mšicemi.

Mšice mají různé barvy a velikosti, ale nejčastěji se vyskytují zelené, žluté nebo černé. Mohou se také množit velmi rychle, což znamená, že je důležité jednat co nejdříve, abyste zabránili jejich šíření na další rostliny. Nyní se podíváme na důvody, proč byste měli zvolit domácí postřik proti mšicím.

Důvody použití domácího postřiku proti mšicím

Existuje několik důvodů, proč byste měli zvážit použití domácího postřiku proti mšicím namísto komerčních přípravků. Zaprvé, domácí postřik je cenově dostupný a můžete si ho snadno vyrobit z běžných domácích ingrediencí. To znamená, že nemusíte utrácet velké sumy za komerční přípravky, které často obsahují chemické látky. Domácí postřik je také přírodní a šetrný k životnímu prostředí, což je pro mnoho lidí důležité. Můžete si být jisti, že nepoškozujete své rostliny ani životní prostředí, když používáte domácí postřik.

Dalším důvodem je, že domácí postřik je snadno dostupný. Ingredience, které potřebujete, jsou pravděpodobně již ve vaší kuchyni. Nemusíte chodit do obchodu a shánět speciální přípravky. Stačí, když si je připravíte sami. Navíc, když si vyrobíte vlastní postřik, můžete si být jisti, že víte, co do něj dáváte. Mnoho komerčních přípravků obsahuje chemické látky, které byste nechtěli aplikovat na své rostliny. S domácím postřikem máte plnou kontrolu nad tím, co na své rostliny aplikujete.

Bezpečnostní opatření při přípravě domácího postřiku

Při přípravě domácího postřiku proti mšicím je důležité dodržovat několik bezpečnostních opatření, abyste minimalizovali riziko pro sebe a své rostliny. Především si vždy umyjte ruce po manipulaci s postřikem. Některé ingredience mohou být dráždivé pro kůži, takže je důležité chránit se. Při manipulaci s postřikem také nezapomeňte použít ochranné rukavice a brýle. To vám pomůže chránit se před případným kontaktem s postřikem.

Dalším důležitým opatřením je používání postřiku v době, kdy nejsou na rostlinách přítomni žádní opylovači, jako jsou včely. Některé ingredience postřiku mohou být škodlivé pro opylovače, takže je důležité chránit je před případným poškozením. Pokud si nejste jisti, zda jsou v okolí rostliny, které by mohly být poškozeny, je lepší počkat a aplikovat postřik v bezpečnější době.

Recept č. 1: Postřik s tekutým mýdlem a vodou

Prvním osvědčeným receptem na domácí postřik proti mšicím je postřik s tekutým mýdlem a vodou. Tento postřik je velmi jednoduchý a snadno se připravuje z běžných domácích ingrediencí. Budete potřebovat 1 l vody a 1 lžíci tekutého mýdla, které neobsahuje přísady pro mytí nádobí. Mýdlo by mělo být neutrální, bez vůně a barvy.

Postřik připravte tak, že smícháte vodu a tekuté mýdlo v nádobě. Dobře promíchejte, dokud se mýdlo zcela nerozpustí ve vodě. Poté nalijte postřik do rozprašovače a aplikujte ho na postižené rostliny. Důkladně pokryjte všechny listy a stonky. Nezapomeňte aplikovat postřik na obě strany listů, protože mšice se mohou skrývat i na spodní straně.

Použití tohoto postřiku je velmi jednoduché. Aplikujte ho na rostliny ve večerních hodinách, kdy je teplota nižší. To pomůže minimalizovat riziko spálení rostlin slunečním zářením. Postřik opakujte jednou týdně, dokud se mšice neodstraní. Tento postřik funguje tím, že mýdlo narušuje ochrannou povrchovou vrstvu mšic a způsobuje jejich odumírání. Nyní se podíváme na další osvědčený recept na domácí postřik.

Recept č. 2: Postřik s cibulí a česnekem

Druhým osvědčeným receptem na domácí postřik proti mšicím je postřik s cibulí a česnekem. Tento postřik je účinný díky silným vůním cibule a česneku, které odpuzují mšice. Budete potřebovat 2 cibule, 4 stroužky česneku a 1 l vody.

Připravte si postřik tak, že nastrouháte cibule a česnek na jemno. Poté smíchejte nastrouhanou cibuli a česnek s vodou v nádobě. Nechte směs odstát přes noc, aby se vůně cibule a česneku dostatečně uvolnila. Následně směs sceďte a nalijte do rozprašovače. Postřik aplikujte na postižené rostliny, stejně jako u předchozího receptu.

Opět je důležité postřik aplikovat ve večerních hodinách, aby se minimalizovalo riziko spálení rostlin slunečním zářením. Stejně jako u předchozího postřiku, opakujte aplikaci jednou týdně, dokud se mšice neodstraní. Tento postřik funguje tím, že vůně cibule a česneku odpuzuje mšice a zabraňuje jim v přistání na rostlinách.

Mšice se živí mízou rostlin Autor: Shutterstock

Recept č. 3: Postřik s pelyňkem a kopřivou

Třetím osvědčeným receptem na domácí postřik proti mšicím je postřik s pelyňkem a kopřivou. Tento postřik je bohatý na přírodní látky, které odstraňují mšice a zároveň posilují rostliny. Budete potřebovat 1 hrst sušeného pelyňku, 1 hrst sušených kopřiv a 1 l vody.

Připravte si postřik tak, že v hrnci přivedete vodu k varu. Poté do vroucí vody přidejte sušený pelyněk a kopřivy. Vařte směs asi 10 minut, než se voda zbarví do zelené barvy. Poté nechte směs vychladnout a sceďte ji. Nalijte postřik do rozprašovače a aplikujte ho na postižené rostliny, stejně jako u předchozích receptů.

Tento postřik může být aplikován kdykoli během dne, nikoli však za silného slunečního svitu. Opakujte aplikaci jednou týdně, dokud se mšice neodstraní.

Zdroj: osetreno, ceskestavby, český rozhlas