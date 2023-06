Zdroj: shutterstock.com

Objevuje se bez varování. Kdo ji však jednou zažije, už na ni jen tak nezapomene. Panická ataka patří do skupiny úzkostných poruch. Jsou pro ni typické opakované záchvaty silné úzkosti, ale také obavy o to, že se stane něco zlého, dále pak obavy z vlastní smrti. Panická ataka se může vyskytnout kdykoliv a kdekoliv. Víte, co dělat, když se s ní vy nebo někdo ve vašem okolí setkáte?

Panickou ataku lze chápat jako epizodu vnitřního neklidu, úzkosti a velmi intenzivního strachu. Ataka se obvykle dostaví bez zjevné vnější příčiny. Zatímco někdo se s tímto nepříjemným stavem setká jednou za život, jinému se záchvaty opakují pravidelně.

Jak jsme již říkali, panická ataka mnohdy překvapí ve chvíli, kdy ji nejméně čekáte. Můžete být na procházce, přemýšlet o tom, co uvaříte na oběd, když začnete být najednou nervózní, rozbuší se vám srdce. Protože víte, že lidé ve vaší rodině zemřeli na infarkt, začnete panikařit ještě víc, začnete se potit, bude se vám motat hlava. Začnete mít strach, že umíráte. Při atace se aktivuje část nervové soustavy, která nás připravuje na přežití ohrožení (bojovat, utéct nebo zamrznout).

Co se děje s tělem při panické atace?

Srdeční stahy jsou silnější a rychlejší, krev se dostává do napjatých svalů, a proto má člověk pocit, že se mu špatně dýchá. Dojde k pozastavení trávení, následkem toho může přijít nevolnost. Díky zrychlenému dýchání je mozek překysličený – to znamená třas, sucho v ústech, pocit studených končetin, motání hlavy. Ačkoliv nejde o život ohrožující stav, daná osoba vás vnímat nebude. I když je spouštěčem problémů hlava, fyzické projevy jsou opravdové a nepříjemné. I proto nevysvětlujte, jen se snažte pomoci.

Lidé, kteří si prošli panickou atakou, se bojí, kdy ataka znovu přijde. Protože na rozdíl od záchvatu úzkosti přichází náhle. Naštěstí existuje několik způsobů, jak se naučit tyto nepříjemné stavy zvládat. Každá ataka dosáhne svého vrcholu po pár minutách, potom začne panika klesat.

Jak zvládat panickou ataku?

Pokud chcete zvládnout panickou ataku, měli byste se zaměřit na:

techniky zvládnutí nástupu panické ataky (popisujeme níže),

krátkodobou nebo střednědobou psychoterapii,

farmakoterapii (někdy vedou panické ataky do úzkostné poruchy, tento stav je někdy vhodné léčit léky).

Jak zvládnout panickou ataku? Autor: shutterstock.com

Jak zvládnout panickou ataku?

Lidé mohou být přesvědčeni o tom, že by měli zhluboka dýchat. Protože ale člověk při atace dýchá zrychleně, vede tento postup k ještě větší hyperventilaci. A to znamená větší překysličení mozku i silnější úzkost. Pokud někdo ve vašem okolí dostane záchvat paniky, přesuňte jej do klidu a pomozte mu posadit se (ideálně s oporou zad).

Na danou osobu mluvte v klidu, pomalu a stručně. Opakujte, že to za chvíli přestane a že jí bude líp. Oznamte jí, že musí do mozku dostat méně kyslíku, a proto spolu dýchejte. Zaměřte se na normální nádech a co nejdelší a nejpomalejší výdech. Pokud se postižená osoba na dýchání nesoustředí a stále dýchá zrychleně, nechte ji dýchat do pytlíku. Díky tomu bude vdechovat méně kyslíku.

Postiženou osobu uzemněte – ať si opře záda o stěnu či židli, nohy si může pevně opřít o podlahu. Pokud se bude třást, nezastavujte ji. Nechte ji. Poté navrhněte, ať zkusí lehce uvolnit zatnuté svaly. Poté jí nabídněte otevření okna nebo deku. Panická ataka tělo vyčerpá, proto by měl následovat klid a odpočinek.

