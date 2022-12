Zdroj: shutterstock

Postavíme sněhuláka, zkoulujeme se a po pořádných mrazech se leckdo i sklouzne. Zimní radovánky těší nás i naše ratolesti, o něco méně ale naše boty. Pokud silničáři nasadí posypovou sůl, poznáme to právě na obuvi.

Chemické ošetření chodníků je v některých městech vyhláškou zakázané. Existují ale místa, která nelze před náledím ochránit jinak než solí, třeba tramvajové koleje. I když boty poctivě oklepeme, soli se jen tak nezbavíme. Kazí estetiku bílými skvrnami a proniká do materiálu obuvi, kde může negativně působit na kvalitu vláken.

Nejlepší způsob, jak obuv ochránit, je prevence. Před zimní sezonou i několikrát během zimy boty naimpregnujte. Tím budou odolnější proti vlhkosti, promočení a pronikání soli do hlubších vrstev materiálu. Pokud nemáte speciální přípravky, stačí je natřít vazelínou nebo mastným krémem.

Přírodní odstranění soli na botách

Důležitá je rychlost. Jakmile dojdete domů, boty otřete od soli vlhkým hadrem a nechte pořádně vysušit. Pokud se vám to nedaří, máte několik možností, jak obuv vyčistit. Nabízí se řada profesionálních čisticích přípravků, nebo na to jděte přírodně. Jaké ingredience použijete, závisí na materiálu obuvi.

Pokud se sůl drží kožených bot, smíchejte vodu a ocet v poměru 1 : 1, případně ricinový olej.

Opatrní buďte u semiše, což je velmi náročný materiál. Do litru vlažné vody přidejte pár kapek prostředku na nádobí, nebo si udělejte mýdlový roztok. Na čištění nepoužívejte nic hrubého, co by mohlo materiál prodřít. Nejlépe uděláte, když vezmete jemný hadr nebo speciální gumový kartáček. Čištění půjde ještě o něco lépe, když boty podržíte nad párou nad hrncem. Nečistoty se tím uvolní.

Méně tradičním prostředkem na čištění nasolených bot z umělých materiálů, který byste nejspíše nečekali, je mléko. Jakmile dosáhne pokojové teploty, namočte do něj hadřík a nechte na špinavých místech působit. Poté boty očistěte vodou. Místo mléka můžete použít i octový roztok nebo vodu s citronovou šťávou.

