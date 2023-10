Zdroj: Shutterstock

Kolagen působí v našem těle jako pojivo. Je nezbytný pro fungování kloubů, chrupavek, šlach, ovlivňuje také zdraví kostí, zubů, vlasů, nehtů a v neposlední řadě je zodpovědný za pružnost a mladistvý vzhled pokožky. Jedná se o ve vodě nerozpustnou bílkovinu, která se dělí na různé typy, jež se liší strukturou i funkcí.

Jak připravit dokonalý vývar, který je doslova kolagenovou bombou? Podívejte se na video:

Naše tělo si kolagen umí vyrobit samo, ale jen v omezeném množství. S přibývajícím věkem navíc tato schopnost slábne – a to už okolo 30. roku. Vliv na jeho produkci má také stres, kouření nebo znečištěné prostředí. V posledních letech roste nabídka nejrůznějších kolagenových doplňků, ale pomoci si můžeme i vhodným složením jídelníčku. V něm by se měly pravidelně objevovat potraviny, které kolagen obsahují, i ty, které podporují jeho produkci a ovlivňují jeho kvalitu. Jaké to jsou?



1) Poctivý vývar

Nejlepším zdrojem kolagenu je poctivý, dlouho tažený vývar z masových kostí, chrupavek i kůže. Dobrou službu vám udělá také aspik a sulc.



2) Hovězí kližka

Každý, kdo někdy vařil hovězí kližku, dobře ví, že obsahuje „klihovité“ části, které se po tepelné úpravě mění na želatinu – a to je právě cenný kolagen.



3) Tučné ryby a mořské plody

Rybí tuk je výborným zdrojem kolagenu, který prospívá pleti, vlasům i kloubům, mimo to má mnoho dalších pozitivních účinků na zdraví. Dopřejte si proto pravidelně lososa, makrelu, šproty, úhoře nebo sardinky.



4) Želatina

Želatina se vyrábí z masových kostí a šlach, a kolagen je tak jejím základním stavebním prvkem.



5) Vaječné bílky

Co do obsahu kolagenu vejce nijak zázračná nejsou, ale bílky významně podporují jeho přirozenou tvorbu.



6) Vitamin C

Potraviny bohaté na vitamin C podporují tvorbu kolagenu a jsou nezbytné i pro jeho vstřebávání. Skvělým zdrojem je zelí, brokolice, kedlubna, paprika, růžičková kapusta, citrusy a bobulovité ovoce.



7) Ořechy a semínka

Živiny a oleje obsažené v ořeších a semínkách mají také vliv na produkci kolagenu i jeho vstřebávání. Výborné jsou zejména kešu ořechy a lněná semínka.

Proč je kolagen důležitý? Zlepšuje kvalitu zdraví a vzhled pokožky, vlasů i nehtů

Podporuje zdraví a správnou funkci svalů a kloubů

Ovlivňuje pružnost cév

Obnovuje, zklidňuje a posiluje střevní výstelku

Zdroj: www.vimcojim.cz, www.prazskypatriot.cz, www.apetitonline.cz