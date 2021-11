Zdroj: Vitana

Kdy trnky trhat, aby byly chuťově co nejlepší? Nejde až tak o přesný čas sběru, jako o fakt, že mají být přemrzlé. Kdo je sbíral dříve, jistě už je uložil do mrazáku, ale v některých oblastech je ještě můžete natrhat (tedy pokud to za vás neudělali ptáci). Právě mráz dokáže trnky zbavit jejich typické svíravé chuti. Vše o trnkách jsme vám nabídli v jiném článku.

Suroviny: 1 kg trnek, 600 až 800 g krupicového cukru, 1 svitek skořice Vitana, 2 hřebíčky

Postup: Trnky přeberte a omyjte, nebo je vyndejte z mrazáku a počkejte, až povolí. Předehřejte troubu na 200 °C. Plody nasypte do pekáče, přidejte cukr, skořici a hřebíčky. A dejte si pohov asi jednu hodinu. Pak pekáč vyjměte, směs propasírujte a nechte ji chvíli povařit. Horká povidla nalijte do sklenic a dobře zavíčkujte.



