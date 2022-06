Zdroj: Holba

Zveme vás na Moravu i do Čech, to abyste si mohli spravedlivě vybrat. Nebo se jeďte podívat na obě místa, všude je co obdivovat.

Hanušovice: nová muzejní expozice

V Pivovarském muzeu hanušovického pivovaru Holba vás v rámci letos otevřené expozice zvou na cestování v čase. Díky ní se vlastně dostanete na tři místa, protože Wlachův pivovar v Šumperku a pivovar na Třemešku se s tím hanušovickým spojily před více než sto lety (vznik samotného hanušovického pivovaru se datuje rokem 1874). Tato část expozice mapuje historii do konce 2. světové války a mimo jiné vás seznámí s bednářským řemeslem. Na ni navazuje přehlídka pivních sklenic a lahví, cedulí a dalších předmětů s pivovarem a pivem spojených. A komu to nestačí, může si po prohlídce expozice ještě dojít na exkurzi Holby.

Plzeň: nová výstava 180 let Prazdroje

Řekli byste, že letos na podzim to bude už 180 let, kdy jeden šikovný sládek uvařil v tehdy novém Měšťanském pivovaru první várku „plzničky“ neboli ležáku Pilsner Urquell? Tuto skutečnost vám chce Pivovarské muzeum v Plzni připomenout výstavou 180 let Prazdroje (zahajuje 24. 6., potrvá do února příštího roku). Kromě jiného uvidíte i to, co dostal papež v rámci obnovené tradice Velikonočního piva v roce 2011. Sami jsme zvědaví, o jaké dary asi tak mohlo jít... Rovněž v tomto případě se bavíme o dvou částech, ta druhá se otevře až 4. 7. a na ni musíte dorazit před Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje (tato část potrvá do 28. 7.). Také u Plzně platí, že výstavu se nabízí spojit s prohlídkou pivovaru.