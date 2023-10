Zdroj: Shutterstock

Žijeme v době kutilů. Pokud si dokážete představit projekt domácí rekonstrukce, nepochybně vám někdo poradí, jak ho provést - dokonce vás k tomu vybízí. Navzdory tomu však existuje několik oblastí, do kterých by se kutil neměl pouštět.

I když je skvělé ušetřit peníze a postavit se nové výzvě, existuje nespočet důvodů, proč máme profesionály na domácí úpravy. Ti dokáží práci udělat rychleji a obvykle lépe, než kdybyste ji dělali sami. Také vám uberou spoustu těžké práce, a vy se tak můžete soustředit na jiné části vašeho domova.

Střecha – náročná disciplína

Některé práce na domě opravdu nejsou určeny pro amatéry a mezi ně patří střecha. Zastřešení domu je pracný úkol, který vyžaduje práci týmu profesionálů, kteří tuto práci dělají každý den. Vzhledem k časové náročnosti tohoto projektu si budete chtít najmout pokrývače na zastřešení nebo na větší opravy konstrukce střechy vašeho domu.

Natření kuchyňských skříněk

Kuchyňské skříňky si sice můžete natřít sami, ale jejich dokonalé a profesionální natření je obtížné. Není to jen otázka natírání štětcem nebo nanesení barvy pomocí válečku. Lepšího výsledku vždy dosáhnete, pokud skříňky pro natírání odmontujete a odvezete do dílny. Navíc kuchyňské skříňky bývají notoricky špinavé, takže skutečná práce přichází s čištěním a broušením povrchu. Pokud si přesto chcete vyzkoušet natírání skříněk, začněte s koupelnovou skříňkou. Jsou menší a obvykle čistší než kuchyňské skříňky, takže představují ideální způsob, jak si vyzkoušet, jak celý proces probíhá.

Instalace ohřívače vody

Také montáž ohřívače vody nepatří do rukou kutila. Nejen to, ohřívače vody jsou objemné a těžké na přemisťování. Skutečným problémem je však bezpečnost. Nový ohřívač vody vyžaduje buď vedení zemního plynu, nebo elektrickou přípojku, přičemž obojí by měli instalovat profesionálové.

Instalace podlahy nebo koberce od stěny ke stěně

Protože jsou majitelé domů zvyklí instalovat prkenné podlahy nebo samolepicí dlaždice, je snadné si myslet, že instalace všech podlahových krytin je jednoduchá. Ne tak v případě listových vinylových podlah nebo koberců od stěny ke stěně. Velkoformátové materiály se obtížně shánějí, přepravují, rozkládají a řežou. Nechte tuto práci na profesionálech.

Významné opravy komínů

Jako kutil se můžete pustit do drobných oprav komínů nebo krbů, pokud vám nevadí přístup na střechu. Jakmile se však dostanete za povrch zdiva, jedná se o specializované řemeslo, které nejlépe ovládají technici pro opravy komínů nebo zedníci. Chybný postup v této oblasti může skončit až požárem.

