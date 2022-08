Zdroj: Shutterstock

Někdy se jim říká úzké, jindy kompaktní anebo slim. Řeč je o pračkách, které jsou subtilnější než klasické, proto se dobře hodí do koupelen, kde není místa nazbyt. Co je pro ně ještě typické?

Jako slim se označují buď pračky úzké, s menší šířkou a s vrchním plněním, nebo pračky s menší hloubkou, tedy s předním plněním, kterých je na trhu více. Pokud opravdu řešíte každý centimetr, vybírejte podle toho, co se k vám domů vejde.

1. Důležité rozměry

Výšku zpravidla neřešíme, ta je obdobná jako u klasických praček, které obvykle mívají půdorys 60 x 60 cm. A právě tady se díky „slimkám“ dá šetřit prostor. Pračky s vrchním plněním mívají kolem 40 cm na šířku, modely s předním otevíráním dvířek asi 40-45 cm (ale najdete ještě o pár centimetrů méně, nebo naopak více).

Vrchem plněná pračka TDLRB 7222BS EU/N slibuje extra tichý chod díky indukčnímu ZEN motoru Autor: Whirpool

2. Výhody i nevýhody

Pračky s horním plněním se hodí do míst, kde už není před nimi prostor na otevírání dvířek. Za výhodu lze považovat i méně ohnutá záda při manipulaci s prádlem. Nicméně na ně nikdy nepostavíte sušičku.

Modely, které "zhubly" naopak do hloubky, zase šetří místo tímto směrem, otevírají se stejně jako klasické pračky. A nabídnou i odkládací prostor. Tedy pokud na takovou pračku nechcete postavit sušičku, což je možné u některých přístrojů (nezapomeňte na spojovací mezikus). Oproti minulosti je to značný posun, dříve to nešlo.

Rovněž se prodávají subtilnější pračkosušičky, tedy dva v jednom.

Vrchem plněná pračka PerfectCare 600 má rozměry 89 x 40 x 60 cm Autor: Electrolux

3. Něčeho méně, jiné srovnatelné

Velikost spotřebiče ovlivňuje kapacitu bubnu, u kompaktních praček se pohybuje mezi 4 až 8 kg prádla. Ovšem už 7 až 8 kg umožní vyprat peřinu, kterou na druhé straně nepereme zase tak často. Dalším omezením může být maximální počet otáček bubnu, ale nemusí (pokud nepočítáte se sušičkou, není důvod prádlo ždímat do poslední kapky).

Při porovnání standardních pracích programů nejsou velké rozdíly, zejména když si uvědomíme, že ani u tradiční pračky stejně nevyužíváme všechny možnosti, které nabízí. Podle průzkumů průměrný Čech běžně používá 3 až 5 programů. Subtilnější pračky také umí dobře vyprat třeba vlněné nebo sportovní textilie, mají kratší prací cykly či odložený start.

Slim předem plněná pračka se sušičkou PLWDSI 86 King vypere až 8 kg a vysuší až 6 kg prádla, hloubka 48 cm Autor: Philco

4. Co ještě můžou nabídnout

Vždy záleží na vybavenosti konkrétního modelu, ale najdete i přístroje s parní funkcí, množstevní automatikou nebo takové, které se dají ovládat a kontrolovat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Rovněž sledujte jejich zařazení do energetické třídy, hlučnost, použitý motor nebo šetrnější konstrukci bubnu vůči prádlu.

Zkrátka i prostorově úspornější pračky se prodávají různě vybavené. A je na vás, jaký model zvolíte a kolik peněz chcete investovat.

Zdroj: Alza.cz, Datart.cz