Pára je vynikající pomocník, proto na ni spoléhají i některé moderní pračky. Nicméně se docela liší v tom, kdy páru využijí. Pojďme si to rozebrat.

Proč je pára fajn

Mezi hlavní plusy praček s parní funkcí patří dokonalejší péče o prádlo, jsou šetrnější k textiliím, lépe vyčistí velké zašpinění. Pára dokáže zbavit oděvy a vůbec to, co pračce svěříte, drtivé většiny bakterií, prachu a choroboplodných zárodků. V některých případech bude prádlo vyhlazenější. A nemusíte ani používat aviváž. Nicméně ne vše platí pro každou pračku s parní funkcí.

Čím se liší

Co model, to jiné využití páry s parní funkcí? Tak to není, ale rozdíly tu jsou, proto se musíte podrobně vyptat, co daný spotřebič skutečně nabízí. Některý slibuje i více funkcí, jiný jen jednu. Obecně jde o využití páry před praním, během něj, po něm či funkci osvěžení. Ještě najdete vychytávku, kdy pára zajistí, aby vyprané prádlo, jež nemůžete vyndat z bubnu pračky hned, zůstalo voňavé a nepomačkané. Nebo takovou, která pomůže se samotným čištěním pračky.

Pračka Hisense WFQY1014EVJM disponuje programem SteamTech pro osvěžení prádla Autor: Hisense

Praktické poznámky

Pára se často využívá jako doplněk k některému pracímu programu. To platí i pro funkci „před“. Horká pára použitá před hlavním praním pronikne hlouběji do tkaniny, tudíž lépe namočí skvrny a díky krátkodobě vyšší teplotě mají enzymy v pracích přípravcích lepší efekt. Tuto funkci nabízí například pračky King značky Philco, jednu vidíte na úvodní fotografii.

Obecně pára slibuje přirozenou dezinfekci tkanin. Když ji použijete po pracím cyklu, dokáže zjemnit i pomačkání (ale pak bude prádlo déle schnout).

Samostatně

Mezi oblíbené patří parní program, který krátce nošené oděvy osvěží. Vtip je v tom, že když si například vezmete večer do divadla halenku a jinak jste ji nenosili, tento program díky páře z ní vytáhne pachy, nadýchá a vyrovná textilii. Hodí se rovněž pro osvěžení zatuchlého prádla.

