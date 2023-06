Zdroj: shutterstock.com

Chystáte se na pohovor do vaší vysněné práce? Nechcete nic nechat náhodě, a proto se snažíte co nejlépe připravit? Ačkoliv informace o firmě znáte do posledního detailu, přepadávají vás návaly stresu a nervozity? Pak je náš dnešní článek právě pro vás. Připravili jsme si pro vás jednoduchý návod na to, jak pohovor zvládnout na jedničku.

„Co když to nezvládnu? Co když všechno zapomenu? Co když to bude vypadat, že nic neumím?“ Nejen s těmito, ale i s ostatními obavami se potýká spousta těch, kteří se chystají na pohovor do vysněné práce. Pokud chcete stres z pohovoru zvládnout na jedničku, jste na správném místě.

Na co se musíte připravit

Co víte o firmě?

Tato otázka je jednou z prvních, na kterou se vás na pohovoru zeptají. Když už v nějaké firmě žádáte o pracovní místo, předpokládá se, že o danou firmu máte opravdový zájem. A to znamená, že byste o firmě měli znát alespoň základní informace.

Proč chcete pracovat právě u nás?

Tato otázka je také důležitou součástí všech pohovorů. Pokud jste si práci nehledali náhodně, na firmě, kam jste se hlásili, vás muselo něco zaujmout. Může to být pracovní prostředí, její hodnoty, ale i benefity.

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Na tuto otázku se musíte důkladně připravit. Možná si myslíte opak, ale většina lidí má problém o sobě mluvit. Doma si zkuste sami se popsat. Kromě svých silných stránek byste měli umět popsat také svoje slabé stránky. To ale neznamená, že byste měli mluvit o své cholerické povaze nebo o tom, že neustále chodíte pozdě.

Pozor na řeč těla

Personalisté si při pohovorů všímají všeho, mimo jiné i řeči vašeho těla. Dejte si pozor na to, jak stojíte, jak se tváříte. Mimika vašeho těla i obličeje často prozradí víc než vaše slova. Snažte se působit sebevědomě, ale ne arogantně. Současně buďte příjemní.

Buďte dochvilní

Nepodceňte plánování. Zjistěte si, kde se firma nachází a kde přesně bude probíhat pohovor. Cestu si naplánujte tak, abyste měli jistotu, že vše stihnete. Nikdy nevíte, zda neuvíznete v dopravní zácpě.

Jak se připravit na pohovor v den D

Co si obléct na pracovní pohovor?

Na pracovní pohovor se vhodně oblékněte. Zapomeňte na legíny, oblíbené džíny a podobné kousky, které toho už mají hodně za sebou. Nejlepší dojem uděláte, když budete vypadat upraveně a čistě. Zvolte oblečení, v němž se budete cítit pohodlně, ale které bude také vhodné.

Dejte si pozor na etiketu

Ruku by vám měl jako první podat nadřízený. Stisk vaší ruky by měl být přiměřený. Ne silný, ale ani jako „leklá ryba“. Vyčkejte, až vás vyzvou, abyste se posadili. Pokud vám bude nabídnuto pití, klidně nabídku přijměte. Při pohovoru nikomu neskákejte do řeči. Na zodpovězení dotazů budete mít svůj prostor.

