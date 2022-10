Zdroj: Shutterstock

Díky Dnu vzniku samostatného československého státu má mnoho z nás o den volna navíc, který je jako stvořený pro nové zážitky. Ty vás stoprocentně čekají i v našem hlavním městě. Kam se podívat a ušetřit?

Budova Nové radnice na Mariánském náměstí byla postavená v duchu secese počátkem 20. století, autorem je architekt Osvald Polívka a mimo jiné zde můžete obdivovat výzdobu sochařů Mařatky, Suchardy a Šalouna. Kromě prohlídky je připravený naučně zábavný program rovněž pro děti.

Škodovy salonky najdete ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, který vznikl díky návrhu architekta Pavla Janáka.

Velkým lákadlem je nově zrekonstruovaný Clam-Gallasův palác, stejně jako prostory, kde primátor hlavního města Prahy přijímá vzácné návštěvy. V těchto případech je však nutná rezervace a vypadá to, že kapacita je už obsazená. Nicméně můžete zkusit štěstí, když se někdo s rezervací nedostaví.

Po dvouleté přestávce se veřejnosti znovu otevře další secesní klenot, Obecní dům (viz hlavní foto). Zákon o vzniku samostatného československého státu byl totiž přijatý právě zde, v Grégrově sále, už to bude 104 let. Kromě něj se podíváte i do mnoha jiných prostor, například do historické cukrárny, salonku Boženy Němcové nebo do Primátorského sálu, který zdobí výtvarné počiny slavného malíře Alfonse Muchy.

Interiéry Lichtenštejnského paláce Autor: Shutterstock

Výjimečná je rovněž možnost návštěvy Lichtenštejnského paláce, který slouží naší vládě k reprezentačním účelům. Najdete ho nedaleko Karlova mostu a jeho historie sahá až do poloviny 16. století. Postupně prošel několika proměnami, barokní vzhled byl v 19. století nahrazený klasicistní fasádou (kromě vstupního portálu).

Za prohlídku stojí také Valdštejnský palác a přilehlé zahrady. Za to patří dík vévodovi Albrechtu z Valdštejna, jehož zásluhou palác i zahrada v 17. století vznikly. Objekt dnes využívá Senát ČR, stejně jako Kolovratský palác, i ten si můžete prohlédnout. V 19. století ho hrabě Zdeněk Kolovrat Krakovský nechal přestavět a interiéry získaly novobarokní ráz.

Zdroj: Prague.eu, Kudyznudy.cz