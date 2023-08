Zdroj: shutterstock

Zdravá pleť bez akné, vrásek, skvrn a jiných problémů vyžaduje nejen dobrou životosprávu, ale také správné kosmetické produkty. Domácí kosmetika je jedno z řešení, jak své pleti zajistit to nejlepší. Pokud se i vy chystáte do její výroby, začtěte se do následujících řádků, ve kterých vám prozradíme několik praktických tipů, které byste měli znát, než s výrobou začnete.

Drogerie jsou plné lákavých péčí o pleť, ale když prozkoumáme jejich ingredience, často se až zhrozíme, co si na ni natíráme. Takové produkty nemají třeba na pravý domácí okurkový noční krém a další recepty, které se mnohdy předávají z generace na generaci. A nepotřebujete na jejich výrobu nic speciálního, často využijete to, co najdete doma.

Špatné ingredience, špatná pleť

Na každý problém existuje řešení – konkrétně ingredience, které by vám s ním měly pomoci. Proto si krém, gel nebo pleťovou masku vytvořte doma na míru. Nedílnou součástí výrobního procesu je znát správný poměr všech ingrediencí a jejich chemické složení. Pokud něčeho bude více, nebo naopak méně, účinek produktu nebude uspokojivý. A navíc může pokožka trpět ještě víc.

Jak na to? Nastudujte si pro konkrétní produkt postup izolace aktivní složky z dané ingredience, její chemické složení i použití v minulosti. Pomohou vám také specializovaná školení, tutoriály na YouTube a blogové články.

Není lžička jako lžička

Při výrobě domácí kosmetiky byste na nanášení ingrediencí a míchání měli používat výhradně náčiní z borosilikátového skla nebo nerezové oceli. Běžné kovové, mosazné nebo měděné lžíce mohou snížit datum spotřeby a produkt se může dříve zkazit.

Nezapomeňte také nádobí důkladně umýt, vysušit a ideálně sterilizovat 70% etanolem.

Výsledný produkt skladujte v čistých, hygienických a vzduchotěsných nádobách.

Míchat do šuplíku se nevyplácí

Když se do výroby jednou pustíte, uděláte si krém taky do zásoby – nebo ne? Raději umíchejte pouze jednu lahvičku nebo kelímek. Krémy, másla a další hned nepoužívaná kosmetika se mohou brzy zkazit a vaše práce by vyšla vniveč. Nehledě na to, že nejčerstvější kosmetika je pro vaši pleť ta nejlepší.

Co si vyrobíte, to taky správně používejte

Správné ingredience a konzistence není to nejdůležitější – dodržujte také doporučené použití krémů, masek a dalších produktů, které si doma vyrobíte. Například esenciální oleje mají své limity pro zdravé a účinné použití. Takže nepřekračujte jejich správné množství při výrobě ani doporučenou dobu při aplikaci na pleť.

Teď už víte, na co si při domácí výrobě kosmetiky dávat pozor, tak se pusťte do práce!

Zdroje: learncanyon.com, formulabotanica.com