Chtěli jsme připravit článek o tom, co na to říkají odborníci a obyčejní lidé. Jenže jsme tvrdě narazili. Hledali jsme na internetu a zjistili, že na to neexistuje žádné univerzální pravidlo. Naopak. Objevili jsme hned několik „zaručených“ informací.

Podívejte se na jeden z názorů:

Extrém – každý den

Tohle je opravdový extrém, ale objevili jsme hned několik diskutujících na sociálních sítích, kteří tento názor zastávají. Všechno to však byly dámy z USA. Českou republiku nezastupuje nikdo.

Jednou za týden

Tohle je hodně široká skupina. Zastupují ji jak uznávané autorky knih, jako je Martha Stewart z Good Housekeeping, tak i Melissa Maker – autorka jakési americké bible čistotných amerických dam – Clean My Space. Podívejme se ale i do českých luhů a hájů a zjistíme, že tahle verze tu je dost oblíbená.

Jednou za čtrnáct dní

Tahle varianta je častější v Česku, méně v USA. Možná to bude také tím, že americké ženy se přiznaly, že povlečení neperou a nežehlí samy, ale nechávají si je většinou vyprat v prádelnách a čistírnách. Češky a Češi to většinou dělají doma, takže se tím i prodlužuje interval.

Jednou za měsíc

Je zajímavé, že tahle varianta je také docela oblíbená. Lidé se většinou odkazují na práci, nedostatek času a také na problémy se sušením a skladováním. Tady se zvyšuje podíl mužské populace v odpovědích.

Více než jednou měsíčně

K tomu se přiznávají většinou muži. Ženy spíš taktně říkají, že nechápou, kde předchozí skupiny na to berou čas. Víte, že ve Velké Británii dělali výzkum, který ukázal, že nesezdaní muži si vyměňují povlečení na posteli jednou za čtyři měsíce a 12 % z nich připustilo, že to může být i déle.

Bitky na sítích

Až někdy zase uvidíte na sociálních sítích nějakou takovou otázku, schválně se u ní zastavte a dejte si ji do oblíbených. Uvidíte, že lidé se dokážou pohádat i ohledně praní povlečení. A to dost ošklivě.

Proč měnit povlečení?

Při spaní se potíme. A ne málo. Je toho skoro dva litry. Tento pot odchází do našich pyžam, ale také do povlečení. Také se nám loupe kůže a ta zůstává na povlečení. Povlečení je také plné roztočů, což jsou miniaturní broučci, na které máme alergie. A těch máme v posteli až deset milionů. Pak se v posteli objevuje samozřejmě prach, vlasy, špína z oblečení…

