Dobře vyprat a případně provonět prádlo už nestačí. Chceme také šetřit čas i při žehlení, nestojíme o rány statické elektřiny, natož o kožní potíže, ale ani o ztrátu funkčnosti prádla. Co pomůže? Aviváž nebo máchadlo. Vybírejte podle toho, co perete a čeho chcete dosáhnout.

Tady máte pár triků, jak si usnadnit praní prádla. A ušetřit polovinu času:

Proč je v tom poněkud zmatek

Výrobci a prodejci textilií a praček či sušiček nejsou v názorech zcela jednotní. Co jeden povolí, to druhý nemusí doporučovat. Také kvalita a způsob výroby látek nejsou srovnatelné. Proto některé oblečení přežije věky a jiné nevypadá dobře po sezoně nošení, přestože se o oboje staráte stejně. A ještě platí: naučili jsme se používat příliš mnoho pracího prostředku. Pak jeho zbytky ulpí na vláknech, a my se divíme, že je oblečení na omak tvrdé. Přitom řada pracích prostředků je koncentrovaných a na běžné praní postačí malé množství.

K čemu je máchadlo

Používá se při praní místo aviváže, ale na rozdíl od ní na prádle nezůstane. Máchadlo také podporuje vyplavování zbytků pracího prostředku. Ten je většinou zásaditý, kdežto máchadlo kyselé, proto neutralizuje pH vody. Což svědčí jak pračce, tak pokožce (ta má slabě kyselé pH). Rovněž mírně dezinfikuje. Prádlo je příjemnější na dotek a jeho barvy jasnější, máchadlo eliminuje šedý nádech způsobený tvrdou vodou.

Jak si vyrobit domácí máchadlo

* Smíchejte stejný díl vody a octa, protřepejte a máte hotovo.

* Nebo ve vodě promíchejte kyselinu citronovou, poměr 10 dílů vody na 1,5 dílu kyseliny citronové.

* V obou případech lze kvůli vůni přidat přírodní esenciální olej.

* Kdo má tvrdou vodu, měl by množství octa či kyseliny citronové zvýšit o 50 procent.

* Dávkování: na jednu prací várku stačí asi 40 ml nebo 3 lžíce.



Kdy použít máchadlo

Když máte citlivou pokožku, bez ohledu na věk. Ovšem miminkům a malým dětem vysloveně svědčí.

Pokud preferujete přírodní materiály.

A protože máchadlo podporuje savost materiálů, perfektně se hodí na ručníky, utěrky, látkové pleny a další textil.

Náš tip: Aby ručníky nebyly po vyprání jako struhadlo, načechrat jejich vlákna pomůže sušička. Nebo je sušte venku.

K čemu je aviváž

Změkčuje oblečení, které se i snáz žehlí. Aviváž obalí textilní vlákna tenkým filmem (něco jako kondicionér vlasy), ta budou pružnější. Také se na ně tolik nechytají nečistoty. Ale hlavní funkcí aviváže je omezit statickou elektřinu, pak nebudete rozdávat „rány“, omezí se "lepení" oblečení na tělo. Ostatně kvůli tomu se aviváž také původně začala vyrábět.

Aviváže zleva: hypoalergenní Silan Sensitive Derma & Care, hypoalergenní eko aviváž Frosch levandule, aviváž Silan Suprême s esencemi Autor: Frosch, Henkel

Kdy použít aviváž

Když perete textilie ze syntetických vláken nebo s jejich převahou, u nichž se řeší statická elektřina, dále chcete šetřit čas při žehlení a současně je vám příjemné používat nadýchané, měkké textilie. Pak je použití aviváže na místě.

A kdy aviváž raději nebrat

Jakmile od textilu očekáváte, že se do něj dobře vsákne voda či třeba pot, aviváž raději nepoužívejte. Když aviváž obalí textilní vlákna, eliminuje účinnost savosti a prodyšnosti. Proto se u praní ručníků, utěrek a plenek (viz výše) doporučuje máchadlo. Aviváž nepatří ani na funkční oděvy. A na zvážení je rovněž u textilu, který se obléká jako první (typicky spodní prádlo) nebo je déle v těsném kontaktu s pokožkou (ložní povlečení).

