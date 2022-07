Zdroj: Shutterstock

Postavil jsem na zahradě domeček, který budu používat z části jako sklad a z části jako pracovnu pro homeoffice. Bohužel se mi v podlaze objevily trhliny. Patrně beton uschl příliš rychle či pomalu, nebo se něco hnulo. Nevím. Jsou stále stejné už tři měsíce, co jsem stavěl samotný domek. Chtěl bych podlahu vylít stěrkou, ale s prasklinami bych chtěl něco udělat. Co s nimi? Mám podlahu vybrousit a znova vylít?



Samozřejmě by bylo nejlepší nejdřív zjistit, jaký byl důvod vzniku trhlin. Ale je možné, že došlo k přílišnému smršťování, nemáte dilatační spáru apod. Trhliny v betonu se však před vylitím dají opravit.

Do flexy dejte diamantový kotouč a spáru prořízněte tak, abyste ji víc rozevřel a udělal prostor pro vtečení vysprávkové hmoty. Hloubka je tak na kotouč 125 mm. Pak flexou udělejte příčné výřezy dlouhé 10-15 cm, a to ve vzdálenostech asi 20 cm od sebe. Pokud máte tenký kartáček, tyto všechny vyřezané spáry vyčistěte kartáčkem a vysajte průmyslovým vysavačem.

Sada na trhliny

Pořiďte si sadu na trhliny do betonu. Jde o dvousložkovou pryskyřici a vlnité drátky. Pryskyřice se smíchá dle návodu a vtlačí se do spár. Do příčných drážek se pak vkládají drátky a zamáčknou se asi do poloviny hloubky drážky. U hlubších drážek používejte i víc drátků – vše by mělo být v návodu.

Nechte pryskyřici lehce zavadnout a nasypte navrch křemičitý písek frakce 0,8 mm. Na pryskyřici by se totiž nemusela stěrka přichytit. Písek vytvoří jakýsi kontaktní můstek. Pak nechte pryskyřici zatuhnout zcela dle návodu.

Odpovídal Jaroslav Klimeš, StavK