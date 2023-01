Zdroj: shutterstock

Rozmarýn jako koření nejen skvěle dochutí maso, saláty i omáčky, ale pomáhá při nadýmání, revmatu, posiluje krevní oběh a podle některých zdrojů a výzkumů také zvyšuje krevní tlak. Proto pokud trpíte nízkým tlakem, zařaďte ho do svého jídelníčku ve formě oleje, který budete užívat třikrát denně. Rozmarýnový olej využijete i jako pleťovou vodu nebo pro inhalaci. Budete se poté cítit svěžejší a aktivnější.

Jak udělat rozmarýnový olej:

Všeho ale s mírou. Nedoporučuje se dětem mladším 18 let, neplatí to však pro rozmarýn ve formě koření, a pro těhotné. Pokud si raději uvaříte rozmarýnový čaj, jeho nadměrné pití může vyvolat menstruaci a zvýšit riziko potratu. Proto než se rozhodnete pro to rozmarýn užívat, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Jak rozmarýn pěstovat?

Není nic jednoduššího než si rozmarýn vypěstovat doma a mít tak vždy čerstvou bylinu při ruce. Najděte mu vhodný květináč či jinou nádobu, kterou postavíte na světlé místo bez průvanu. V létě mu neuškodíte, pokud ho postavíte na balkon nebo na zahradu. Chcete-li mu dopřát volnost a zasadíte ho rovnou do země, překvapí vás velmi rychle narostlými kořeny. Kvůli nim ale může být obtížné rostlinu vrátit zpět do nádoby, tímto krokem ji můžete i zcela zahubit.

Se zálivkou se mějte na pozoru, abyste rostlinu nepřemokřili. Hnojte jednou za tři týdny. Pokud chcete rozmarýn průběžně konzumovat, nehnojte vůbec. Tento stálezelený keřík vás bude těšit množstvím kvítků zbarvených do bíla, růžova nebo modrofialova.

Zdroje: jacanswers.com, ireceptar.cz