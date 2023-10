Zdroj: shutterstock

Konečně máte doma klid a pořádek! Ať už jste na to připraveni, nebo ne, přišla etapa prázdného hnízda. Jak se s tím poprat a jak si to nové období naplno užít? Máme pro vás několik tipů!

Když děti vyrůstají a opouštějí rodinný dům, může to v rodičích vyvolat smíšené pocity. Zatímco někteří oslavují návrat svobody, jiní se cítí osaměle a ztraceně. Ale nebojte, nejste v tom sami. Pojďme se podívat, jak toto nové období proměnit v čas radosti a osobního rozvoje.

Nebraňte se smutku, je přirozený

Když děti opustí domov a vyrazí za svými vlastními životy, je naprosto přirozené, že mnoho rodičů prožívá pocity smutku, nostalgie a samoty. Je důležité si uvědomit, že tyto pocity jsou normální a jsou součástí procesu adaptace na novou životní etapu. Uznání těchto emocí a dání si prostoru k jejich prožití je prvním krokem k jejich přijetí. Může být užitečné mluvit o svých pocitech s blízkými nebo odborníky, jako jsou psychoterapeuti.

Vyhledání nových aktivit a koníčků, které naplní váš den, může pomoct odvrátit pozornost od pocitu prázdného prostoru doma. Vždy si pamatujte, že adaptace na změnu trvá čas, a důležité je postupovat vlastním tempem a poskytnout si podporu, kterou potřebujete.

Znovuobjevte sebe sama a svého partnera

Odchod dětí z domova může být ideální příležitostí k obnovení vztahu s vaším partnerem. Společně si naplánujte dovolenou, na kterou jste dlouho neměli čas, nebo si vytvořte nové koníčky a zájmy. Kdy byl naposledy čas, kdy jste jen tak leželi v posteli a dívali se na oblíbený film bez přerušení?

Zkoumejte nové koníčky a zájmy

Byla někdy lepší doba na to začít s kurzem keramiky, na který jste nikdy předtím neměli čas? Nebo co třeba zahájit cvičení jógy? A co se pokusit naučit se nový jazyk? S prázdným hnízdem přichází čas na rozšíření vašeho horizontu a zkoumání nových možností.

Budujte nové vztahy

Kromě obnovení stávajících vztahů je důležité také navázat nové. Zapojte se do komunitních akcí, vstupte do klubu nebo se staňte dobrovolníkem. Toto může nejen vyplnit váš čas, ale také vám pomůže navázat nové vztahy a rozšířit sociální kruh.



Zdroj: betterup.com, betterhealth.vic.gov.au, verywellfamily.com