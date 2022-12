Zdroj: Shutterstock

Vánoce jsou sice za námi, ale stále zbývá dost času, abyste dohnali to, co jste nestihli. Třeba sváteční výlety za originálními betlémy nebo za soškou malého Ježíška, která má záviděníhodnou historii, ale i garderobu čítající asi tři stovky slavnostních rouch. I když ne všechna jsou použitelná.

Bylo nebylo

Soška Pražského Jezulátka má na výšku 47 centimetrů, je vyrobená ze dřeva, možná i potažená plátnem, povrch je vymodelovaný z vosku. Zobrazuje malého Ježíška ve věku asi 4 až 5 let oblečeného do dlouhé košilky. To je fakt. S největší pravděpodobností pochází ze Španělska, patrně z poloviny 16. století. Podle jedné legendy se malý Ježíšek zjevil mnichovi, který podle něj sošku vytvořil, ale verzí zrodu Pražského Jezulátka je více.

Jak se k nám dostala

Sošku do našich končin přivezla šlechtična Marie Manrique de Lara, která ji posléze darovala své dceři Polyxeně z Lobkovic. Ta si jí velice považovala, také se k ní častokrát obracela s prosbou o pomoc. V roce 1628 ji věnovala klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné, kde ji můžete vidět dodnes. V kostele je rovněž Muzeum Pražského Jezulátka, kde můžete obdivovat zejména mnoho jeho oblečení, jež z větší části věnovali v průběhu několika staletí lidé známí i neznámí z celého světa. Včetně císařovny Marie Terezie.

Pražské Jezulátko se proslavilo nejen svými rouchy, ale také mnoha zázraky. Lidé z celého světa k němu dodnes chodí s prosbou o pomoc v těžkých situacích. Autor: Petr Hron/CzechTourism

Proč ho často převlékají

Sošku oblékají sestry karmelitky Dítěte Ježíše do královských rouch ne kvůli tomu, že má záviděníhodný šatník co do počtu kusů, ale proto, aby barvou vyjádřily dané období v rámci církevního roku. Nejvíce se používají bílá (například pro čas vánoční), červená, fialová a zelená, při zvláštních příležitostech i zlatá, růžová či modrá.

Kostel Panny Marie Vítězné najdete na Malé Straně, v Karmelitské ulici a je otevřený denně, stejně tak i jeho muzeum. Pokud to ale máte do Prahy opravdu daleko, mrkněte se alespoň na video.

Zdroj: pragjesu.cz