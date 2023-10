Zdroj: shutterstock.com

Říjen se nese ve znamení zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Co konkrétního to znamená? Mimo jiné například to, že do něj budete moct odejít maximálně 3 roky před řádným důchodem.

Zatímco dříve bylo možné odejít do předčasného důchodu až pět let před řádným důchodem (nejdříve v 60 letech věku), od letošního října je tato doba zkrácena na tři roky.

K jakým změnám dojde v případě předčasného důchodu?

Procentní výměra důchodu se dříve krátila o 0,9 až 1,5 % podle počtu dnů, které do řádného důchodu zbývaly. Čím vyšší věk byste měli, tím nižší by bylo krácení. Aktuálně se snižuje procentní výměra vždy o 1,5 za každých 90 dní, které vám budou chybět do dosažení důchodového věku.

Jaký je rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem?

A co to pro vás znamená v praxi? Lidé díky této změně přijdou až o 1/5 částky, kterou by dostali v případě, že by šli do starobního důchodu ve správném termínu.

Další změnou je i to, že se předčasné důchody nebudou valorizovat tak, jako tomu bývá v lednu v případě starobních důchodů. Díky tomu bude rozdíl mezi předčasnými a starobními důchody vyšší. Valorizovat se začne pouze základní výměra. Procentní až po dosažení důchodového věku.

O předčasný důchod mohou žádat lidé s dobou pojištění o délce 35 let. Na podzim roku 2024 dojde ke zpřísnění hranice na 40 let.



Co je předčasný důchod?

Díky předčasnému důchodu máte možnost odejít do starobního důchodu o pár let dříve, než kolik je váš důchodový věk. Této možnosti využívají lidé, kteří nemají práci, nebo se jim už nechce pracovat. Je to sociální částka vyplácená státem – odpadá zde podmínka mít naspořené peníze.

Z dlouhodobějšího hlediska je předčasný důchod nevýhodný. Už kvůli krácení starobního důchodu. Z předčasného důchodu nevzniká nárok na starobní důchod, naopak zůstanete napořád v předčasném důchodu.

Nepleťte si jej s předdůchodem

Naopak při čerpání předdůchodu čerpáte z vlastních úspor. Přesněji z doplňkového penzijního spoření. Nejedná se o státní dávku. Může mít na následný starobní důchod přímý vliv – vstup do předdůchodu je navázán na datum vzniku nároku na tuto penzi.

Zdroj: predduchod.cz, financer.com, kb.cz, mpsv.cz