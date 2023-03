Zdroj: Shutterstock

Předjarní postřik patří mezi nejdůležitější postřiky ovocných dřevin, protože jím chráníme dřeviny proti různým chorobám, jakými jsou houbovité onemocnění, mechy, lišejníky či přezimující škůdci (štítenky, puklice švestkové, mšice, svilušky ovocné či mery jabloňové).

Předjarní ošetření ovocných stromů a dřevin by se mělo provádět až v období, kdy se již neočekává silný pokles teplot. Měl by se aplikovat až po vyrašení stromů, ale nejpozději těsně před kvetením ošetřovaných ovocných dřevin. Teplota by se měla pohybovat nad 15 °C. Další dávka postřiku by měla následovat o 3 týdny později. Odstraníte tak i nejodolnější škůdce.

Jak postřikovat ovocné dřeviny?

Předjarní postřik musí být vydatný a důkladný, protože se tento typ postřiku neopakuje. Postřik je třeba vybírat s ohledem na další onemocnění, jako je padlí, strupovitost, monilióza, rez, květopas jabloňový a antrakóza. Dá se proti nim bránit prostředky na různé druhy dřevin. Postřikem rozhodně nešetřete, důkladně zvlhčete větve a kmen stromu.

Postřik jabloně

Květopas, strupovitost a fyziologická skvrnitost – to jsou problémy, které nejčastěji trápí jabloně. Proti prvním dvěma neduhům je čas na postřik ve fázi zeleného pupenu, tedy poměrně brzy z jara. Postřik proti strupovitosti se většinou spojuje s postřikem proti padlím (např. Zdravé jablko Plus). Proti květopasu působí například postřik Karate Zeon. Na fyziologickou skvrnitost platí kalcium.

Postřik slivoně

Švestky a blumy ocení postřik proti puchrovitosti, a to ve fázi pupenu, tedy relativně brzy z jara. Použít můžete například Kuprikol 50. Pokud se už u vás puchrovitost vyskytla, stříkejte tímto postřikem preventivně pravidelně.

Postřik broskvoní

Proti obávané kadeřavosti se z jara stříká dvakrát – v předjaří, při teplotách okolo 7 °C, a pak znovu po dvou týdnech, a to například postřikem Champion 50 WP, za 14 dní se doporučuje použít jiný fungicid. Příliš pozdní postřik už strom neochrání.

Postřik třešní

Pokud každý rok bojujete s velkou červivostí, stříkejte strom v předjaří proti vrtuli třešňové postřiky Reldan 22 či Mospilan 20 SP.

Postřik hrušní

Před začátkem kvetení a krátce po odkvětu se hrušně stříkají proti rzi hrušňové. Doporučujeme ho ovšem až v případě, že se tento problém někdy v minulosti už objevil. Pomohou postřiky typu Baycor či Horizon.

Zdroj: abecedazahrady.dama.cz, levnepostriky.cz