Zdroj: shutterstock.com

Koupě předpěstované sadby vám ušetří místo, čas, ale i peníze. Jste si ale jisti, že jde o řešení, které se vám opravdu vyplatí? Víme, na co si musíte dát při výběru pozor.

Říkáte si, proč byste si měli pěstovat vlastní sazeničky, když je můžete v průběhu jara koupit doslova na každém rohu? Nejen v zahradních centrech, ale klidně i v obchodech, kde byste je nečekali? Pak byste měli vědět, že není sazenička jako sazenička. Na co si musíte dát pozor, abyste vybrali opravdovou kvalitu?

Ušetříte jen ve chvíli, když poznáte kvalitu

Pokud chcete mít jistotu, že jsou sazeničky, které jste si koupili, opravdu kvalitní, nakupujte je na správných místech. Zavážka sadby směřovaná do supermarketů jistě nebude mít stejné vlastnosti jako sadba, kterou seženete ve specializovaných zahradnických centrech.

Předpěstované sazenice z obchodu: jak poznat kvalitní? Autor: shutterstock.com

A proč nenakupovat v supermarketu nebo na trzích? Klimatizované prostory a nedostatek času k zalévání v supermarketech nepatří ke komfortním podmínkám. To stejné lze říct o trzích, kde jsou rostlinky celý den na slunci. Stánkař vám pak nemůže zaručit, že se sadba ujme.

Nakupujte osobně

Ačkoliv vám nákupy přes internet šetří spoustu času, ne vše je vhodné kupovat tímto způsobem. Ano, i v e-shopu mohou mít opravdu kvalitní sazeničky, ale nikdy nevíte, v jakém stavu vám po pár dnech na cestách dorazí domů. I proto je nejvhodnější nakupovat sazenice osobně. Můžete se podívat na podmínky, v nichž byly uchovávané, ale i na jejich samotný vzhled a stav.

A na co byste se měli dívat konkrétně? Sledujte listy, kořeny, tvar rostliny, ale i její pupeny nebo květy. Zkontrolujte, zda si u rostlinek nevšimnete škůdců či jejich přítomnosti.

Největší není nejlepší

Při výběru se vyhýbejte přerostlým a vysokým rostlinkám. Sice vás to bude lákat k nákupu, věřte nám ale, že největší kousky nebudou v plné síle. S velkou pravděpodobností jen při předpěstování zápasily o světlo. Tyto rostliny při přesazení s velkou pravděpodobností uhynou.

Naopak menší rostlinky se na nové prostředí aklimatizují mnohem lépe. Při výběru zkontrolujte kořínky – ty nelžou, i když rostlina vypadá jinak v pořádku. Nerovnoměrný, posunutý a nevyvážený kořenový systém je garancí, že vám pěstování nevyjde.

Kořeny nikdy nelžou

Kvalitu kořenů lze zkontrolovat jednoduše. Když rostlinu opatrně vyklepnete z obalu, měla by jít ven v celku. Zemina z květináče by se neměla vysypat – květináč by měl být celý vyplněný vlákny bělavé barvy.

Pokud je kořenů v nádobce málo, znamená to, že rostlinka ještě nedorostla do vhodné sadbové velikosti. Pozor si dejte i na kořeny, které už z květináče utíkají ven. Rostlinku v tomto případě nedostanete ven bez poškození.

Pokud jsou kořeny hnědé a vypadají suše, jsou nejspíš mrtvé.

Prohlédněte také substrát

Zkoumejte i substrát, v němž jsou rostlinky zasazeny. Pokud vypadá jako směs zbytků z dalších květináčů, o kvalitu se jednat nebude. Vlhkost substrátu by měla být přiměřená. Nekupujte úplně mokré, ale ani vyschlé kousky. Pokud je na povrchu plíseň, nebo na něm rostou houby a řasy, vybírejte jinde.

A co listy?

Barva listů závisí na konkrétním druhu rostlinky, obecně se za zdravou považuje tmavší zelená. Pokud jsou listy nažloutlé, mohou mít nedostatek dusíku. Šustivě žluté jsou zasychající. Bledé zase někdo přelil. Fleky na rostlinách většinou značí rez či jiný patogen.

