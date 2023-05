Zdroj: Kärcher

Pokud bychom chtěli německého umělce Klause Dauvena označit za vynálezce, nebudeme daleko od pravdy. Skutečně něco vynalezl – techniku zvanou reverzní graffiti. Od klasického graffiti se však zásadně liší.

Mrkněte se, jak kresby "malované" vodou vlastně vznikají:

Místo spreje špína

Zatímco umělci vytvářející graffiti používají spreje, Klaus Dauven vsadil na špínu. Přesněji na nečistoty, které čas průběžně vytváří všude kolem nás na různých veřejných místech. Pro Klause se právě veřejné plochy staly „plátnem“, na které se dá nádherně „malovat“. Špínu z nich částečně odstraňuje tak, aby došlo ke kontrastu mezi očištěnou a znečištěnou částí. Tak vznikají jedinečné obrazy. Při práci používá vysokotlaký čistič.

Tahle kresba na ploše 8000 metrů čtverečních byla hotová za dva týdny, přehrada Oleftalsperre poblíž německého národního parku Eifel Autor: Kärcher

Tímto originálním způsobem už proměnil mnoho míst, například včetně rozvodné skříně, stěny v přístavu nebo zdí betonových přehrad. Ty jsou díky obřím rozměrům skutečně monumentální. A že takové kresby nevydrží věčně, za to bychom měli umělci jen poděkovat. Jeho tvorba zkrášluje i to obyčejné, co nás v životě doprovází. A současně po čase dává prostor, aby zase vzniklo něco nového. Výsledné obrazy jsou skutečně nádherné a přitom splňují měřítka udržitelnosti, která se dnes skloňuje ve všech pádech.

