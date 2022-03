Zdroj: Shutterstock

Kdybyste se vypravili podél toků našich řek, snadno objevíte mnoho desítek jedinečných vodních děl. Například Les Království najdete nedaleko Dvora Králové nad Labem, takzvaný Hučák láká do Hradce Králové a maximální zážitek slibuje přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, zasazená jako technický diamant do CHKO Jeseníky.

Přehrada jako z pohádky

Jmenuje se Les Království a je skutečně kouzelná, přehradu z pískovce zdobí polooblouky a věžičky v pseudogotickém stylu. Stavěla se několik let, před 1. světovou válkou byla z větší části hotová. K úplnému dokončení přehrady došlo až rok po válce, nicméně už v roce 1917 se poprvé osvědčila v praxi při povodni. Stejně romanticky jako horní část přehradní hráze vypadá domek pro hrázného, naopak samotná budova vodní elektrárny je stylově poněkud střídmější, stavěla se v 1. polovině 20. let minulého století.

V budově hrázného je rovněž expozice, která se věnuje vzniku vodního díla, nicméně na její otevření v letošním roce si ještě musíte počkat. Pak se ale dá spojit s vystoupáním do malé vyhlídkové věže a užít si pohled na řeku a okolí zase z jiné perspektivy.

Hučák baví i děti

Za secesní elektrárnou Hučák se vydejte do Hradce Králové. Půdorys celeho objektu připomíná písmeno L, první část parní elektrárny byla situovaná v křídle směrem do současné Křižíkovy ulice, pozdější vodní elektrárna navazovala na most. Také v tomto případě jde o realizaci před 1. světovou válkou, která se ve 20. letech minulého století dočkala citlivého doplnění o raně modernistickou část.

Hučák stojí za obdiv a důkladnou prohlídku z exteriéru a pak vejděte dovnitř. V malé vodní elektrárně sídlí Infocentrum Obnovitelné zdroje ČEZ. Děti baví interaktivní exponáty, samozřejmě i virtuální realita a ještě se něco užitečného dozví, třeba jak funguje geotermální energie, tornádo a jiné. Dost možná si znalosti o zdrojích, jež lze využít k výrobě elektřiny, osvojí také někteří dospělí. Rovněž je možné podívat se do původní strojovny.

Jeden z maxi divů Česka

Kdo se chce vydat za stavebně-technologickým divem, přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé stráně, měl by vědět jedno: nejčastěji se fotografuje obrovská horní nádrž na stejnojmenné hoře. K dolní nádrži v údolí vede z vrcholu asfaltka a samotná elektrárna vlastně není vidět (strojovna je uložená v kaverně 150 metrů pod zemí). Stavěla se s přestávkami a úpravou původního projektu od roku 1978, do provozu se uvedla v roce 1996. Elektrárna je jedinečná také zasazením do CHKO Jeseníky.

Horní nádrž přehrady Dlouhé stráně Autor: ČEZ

Unikátní skrz naskrz

Kvůli horní nádrži se musel o několik metrů snížit vrchol hory, do kterého se zapustila obrovská „vana“. Nachází se ve výšce 1350 metrů a vodní hladina tvoří tak velkou plochu, jako kdybyste vedle sebe dali 15 fotbalových hřišť. Právě tato nádrž je s podzemní elektrárnou propojená dvěma přivaděči o délkách 1547 a 1499 metrů. Spojení dolní vodní nádrže s elektrárnou je kratší, jde o dva tunely dlouhé 354 a 390 metrů. Elektrárna má dvě reverzní turbíny, jež jsou největší v Evropě (výkon až 325 MW).

Unikátní je také okolní příroda, například dolní nádrž včetně další malé vodní elektrárny leží v údolí mezi Pradědem a Dlouhými stráněmi.

Doporučujeme: Exkurzi do elektrárny je třeba objednat předem, podrobné informace najdete zde.

