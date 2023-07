Zdroj: Shutterstock

Přehřátí psa není radno podceňovat. Když se váš pes přehřeje, v extrémních případech může dojít i k úmrtí zvířete. Náchylnější k přehřátí jsou zejména plemena s krátkým čenichem, jako jsou například buldočci, mopsi, boxeři, bostonský teriéři a shih-tzu, kteří mají kratší dýchací cesty, což může ztížit chlazení vzduchu, jenž dýchají. Dále jsou obecně více ohroženi psi s hustou srstí, jako jsou husky, novofundlanďané a bernardýni. Je také důležité si uvědomit, že černá srst může absorbovat více tepla než světlejší barvy.

Kromě plemen je třeba brát v úvahu i věk a zdravotní stav psa. Starší psi, psi s nadváhou a psi trpící nemocemi jsou také náchylnější k přehřátí. U těchto psů je třeba být obzvláště opatrný a chránit je před vysokými teplotami.

Vyčerpání z tepla a úpal

Na rozdíl od lidí psi neodstraňují nadměrné tělesné teplo pocením. Pes má pouze několik potních žláz na tlapkách a ty příliš nepřispívají k regulaci tělesné teploty. Místo toho psi používají rychlé dýchání s otevřenou tlamou.

Vyčerpání z tepla u psů může nastat tehdy, když se jejich tělesná teplota zvýší nad normální teplotu. Ta se mírně liší u jednotlivých psů, ale obecně vzato je normální teplota 39,5 stupně Celsia. Pokud teplota stoupá a dosáhne 41 stupňů a více, dostal se váš pejsek do zóny s nebezpečím úpalu, kdy mu mohou začít selhávat orgány a jeho srdce se může úplně zastavit.

Příznaky přehřátí

První příznak přehřátí poznáte podle rychlého dýchání s otevřenou tlamou. Nebezpečně přehřátý pes pak může zkolabovat nebo dostat křeče, může zvracet nebo mít průjem a jeho dásně nebo jazyk mohou mít modrou nebo jasně červenou barvu.

Včasné příznaky jsou méně zřejmé – váš pes může například hůře reagovat na vaše povely než obvykle. Když zavoláte jeho jméno, místo toho, aby se na vás podíval, odejde pryč. Příznaky potenciálního úpalu zahrnují také zamlžené oči, nadměrné slinění, zrychlený tep, závratě nebo potíže s koordinací, horečku, letargii a ztrátu vědomí.

Jak ochladit psa

Při prvních příznacích přehřátí okamžitě podnikněte následující kroky:

1. Okamžitě přemístěte svého psa na chladnější místo.

2. Použijte rektální teploměr ke kontrole teploty. Pokud se dostal do nebezpečné zóny, volejte veterináře.

3. Pokud máte blízko nádrž se sladkou vodou, jako je například jezírko nebo dětský bazén, nechejte svého psa, aby se namočil a ochladil. V opačném případě můžete použít chladné, mokré hadry nebo ručníky, abyste mu ulevili. Položte mu chladné mokré ručníky za krk, do podpaží a mezi jeho zadní nohy.

4. Pokud je při vědomí, dejte mu chladnou čerstvou vodu. Nenuťte ho, jinak by tato voda mohla skončit v plicích. Pokud nemůže nebo nechce pít, namočte mu do vody alespoň jazyk.

5. Vezměte ho okamžitě k veterináři.

Zdroj: pethome.cz, superzoo.cz