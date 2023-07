Zdroj: Shutterstock

Na horké léto je třeba myslet již při projektování domu. To je ten nejlepší okamžik, protože se na věc můžete podívat komplexně a včas naplánovat vhodná řešení a následně je realizovat při stavbě a dokončování domu. Na přehřívání domu se vyplatí myslet i při rekonstrukci. Mnohá řešení, jako například stínění oken, lze aplikovat i na staré budovy. Vyhnete se tak budoucímu zklamání při první vlně veder ve vašem domě.

Jedním ze základních opatření, jak zabránit přehřívání budovy, je správná izolace. O zateplení budovy obvykle hovoříme, když myslíme na zimu, ale ve skutečnosti se jedná o tepelnou izolaci, která má fungovat v zimě i v létě. Dostatečně účinná vrstva izolačního materiálu na plášti budovy zajistí, aby jím teplo nepronikalo jedním nebo druhým směrem v závislosti na ročním období.

Vysoce izolační okna

Pokud plánujeme velká okna a terasové dveře na nejslunnějších fasádách, měly by mít co nejnižší součinitel prostupu tepla Uw. V současné době to není více než 0,9 W/(m2.K). Pokud uvažujeme o komfortu, můžeme u oken použít různé typy zasklení. Jednou z jejich vlastností je součinitel g, který udává, kolik energie slunečního záření jimi projde. Dobrá hodnota g se pohybuje kolem 50 %. Kromě toho lze na skla použít nízkoemisní vrstvy. Můžeme se setkat i s okny integrovanými se žaluziemi umístěnými v prostoru mezi skly.

Jak chránit svůj dům před teplem:

Zastřešení nad okny

Pokud jsou velká okna na jižní fasádě, je dobrým řešením zastínit je shora stříškou (může to být řešeno i přesahem střechy). V létě dopadají sluneční paprsky v extrémním úhlu uprostřed dne, kdy jsou teploty nejvyšší. I malá stříška je odřízne od skleněné plochy. Tuto funkci mohou plnit i široké okapy domu.

Rostliny v okolí domu

Vysoké stromy s širokou korunou nebo konstrukce s popínavými rostlinami jsou vhodné zejména pro fasádu orientovanou na jih. Pergola u terasy, kolem níž se vinou rostliny, poskytne v létě příjemný stín a v zimě, když opadá listí, nezastíní vedlejší místnost. Podobně velký listnatý strom může v létě stínit okna na fasádě a v zimě nebude ubírat slunce. Také vinná réva vinoucí se kolem stěn domu může snížit zahřívání budovy.

Větrání v noci a správná regulace

Jakmile se budova přes den zahřeje, je dobré ji v noci ochladit. Za tímto účelem můžete otevřít okna na opačných stranách domu nebo v přízemí a podkroví, a vytvořit tak větrací průvan. Příliš teplý vzduch tak může být z interiéru odveden a bude v něm příjemněji. Budova s řízeným větráním se může také přehřívat. V létě by řízené větrání mělo pracovat s by-passem nebo letní vložkou, tj. bez rekuperace tepla. Pokud chcete rekuperaci tepla využívat i v létě, musí být systém správně naprogramován.

Zemní výměník tepla

Konstrukce zemního výměníku tepla je založena na trubkách zakopaných v zemi v hloubce 1,5-2 m, kterými proudí vzduch nasávaný větráním. V létě se tak vzduch procházející chladnějším prostředím země přirozeně ochladí, takže účinek v interiérech je podobný jako u klimatizace. Výměníky tepla země-vzduch se reálně jeví jako nejvhodnější pro předúpravu vzduchu, například pro tepelné čerpadlo systému vzduch/vzduch nebo vzduch/voda. Zemní výměník ve spojení s tepelným čerpadlem poskytuje nejlepší ekonomickou návratnost.

