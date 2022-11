Zdroj: shutterstock

Je možné tapety přemalovat barvou? Ano, v určitých případech to jde a může to vypadat vážně pěkně. Jindy se to ale nedoporučuje. Jak tedy na to?

Malování na tapetu

Pokud není tapeta poškozená a nijak se neodlupuje, je možné na ni malovat barvami. Nepoužívejte ale ty na vodní bázi, ty by tapety promáčely a zničily. Zvolte raději ty olejové.

Může se stát, že začnete malovat a tapeta se bude odlupovat. V takovém případě ji strhněte. Můžete ji sundat celou nebo jen zničenou část a tu nahradit sádrokartonem. Ten je pak samozřejmě nutné zbrousit a srovnat s tapetou.

V prvním kroku tapetu očistěte

Nesmí na ní zůstat prach ani jiná špína. Klidně ji otřete vlhkým hadříkem. Postupně naneste základní nátěr a finální barvu. Kdyby se přece jen stalo, že je tapetu potřeba sundat, je vhodné mít po ruce náčiní k opravě.

