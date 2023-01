Zdroj: Gradient

Jak mít tepelné čerpadlo třeba v pronajatém bytě? Těžko. Obytné budovy jsou vůbec velkou výzvou. Ale v Americe vytvořili zajímavý projekt – je to tepelné čerpadlo zavěšené do okna.

Zatím se ještě nevyrábí, ale zájemci si mohou tohle tepelné čerpadlo, které vyvinula firma Gradient a Midea America předobjednat za 1999 dolarů, v dnešním kurzu tak asi 44 000 Kč. Jde o celkem malé zařízení, které nemá za úkol vytopit nebo vychladit celý dům, ale pouze jednu místnost. Takže vše je tomu uzpůsobeno. Stejně jako je hlavním faktorem, aby se přístroj vešel do téměř jakéhokoli okna. Bohužel pro nás je to ale omezeno.

Posuv nahoru

Ano, celý systém je vhodný pro instalaci amerických oken s posuvem nahoru. Dolů na parapet se vloží speciální nosná konstrukce a za patnáct minut se obloží jak z vnější strany, tak z vnitřní strany technikou, která je v pěkném plastovém hávu. Okno se pak dovře jen do výšky tepelného čerpadla a to se připojí do klasické elektrické zásuvky.

Podívejte se na celý systém Gradient:

Když jsme psali, že nemá velké výkony, tak je třeba to doložit technickými specifikacemi – chladicí výkon jednotky je asi 8500 BTU/h, vytápění pak 8000 BTU/h. Při přepočtu na kilowatty tak dojdeme k hodnotám 2,2 resp. 2,5 kW. Zařízení přitom emituje hluk 48 dB při nízkém zatížení a 58 dB při vysokém zatížení. Celá jednotka je podle firmy ideální na vytvoření tepelné pohody pokoje o podlahové ploše maximálně 40 m2.

Vnější jednotka pak váží 40 kg, takže ji nemůže instalovat jen tak někdo. Vnitřní má hmotnost 22 kg.

Zdroj: Gradient Comfort, Treehugger