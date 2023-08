Zdroj: shutterstock

Jezdit autem každý den do práce je sice rychlá a pohodlná varianta, ale pro své zdraví a životní prostředí toho moc neuděláte. Vyměňte motor za své nohy nebo kolo. Snížíte emise uhlíku ve vašem městě a navíc budete mít skvělý pocit. Výhody těchto ekologicky přívětivých způsobů dopravy rozebereme v následujících řádcích.

Podle výzkumu Oxfordské univerzity ušetříte až čtvrtinu osobních emisí oxidu uhličitého, když se budete pohybovat jinak než autem. Podívejte se na pět způsobů, jak se efektivně pohybovat po vašem městě nebo ekologicky cestovat po zemi:

Přiznejme si, že chůze nebo cyklistika je prostě super. Inspirovat se můžeme ve velkých, nejen evropských městech, kde spoustou cyklostezek podporují tyto aktivní způsoby dopravy.

Chůze je nejlepší cvičení

Chůze je skvělá metoda, jak se levně dostat z jednoho místa na druhé a přitom udělat hodně pro své zdraví. Stejně jako při domácím cvičení, i na efektivní chůzi potřebujete jen váhu vlastního těla.

Jak zjistíte, že jdete dostatečně dlouho? Pomůže vám s tím krokoměr. Za den byste měli ujít alespoň 10 tisíc kroků, abyste začali pociťovat účinky na svém zdraví. Zařaďte proto do své každodenní rutiny svižnou půlhodinovou procházku – běžte večer se psem, skočte do obchodu, vyjděte do bytu po schodech nebo vystupte z MHD dřív a zbytek dojděte. Prospějete kardiovaskulárnímu systému, posílíte kosti, zlepšíte kondici a odbouráte nějaké tuky. A budete vytrvalejší.

S tímto způsobem vám odpadne každodenní cvičení

Ekologicky a levně se můžete pohybovat i na kole. Do něj nepotřebujete tankovat benzin ani naftu, vystačíte si s vlastními silami. Každodenní dojíždění do práce a domů nastartuje metabolismus a podpoří spalování tuků i bez následného hodinového cvičení. A navíc nasajete vitamin D, od kterého vás střecha auta ošidí.

Jedná se o poměrně rychlý způsob dopravy. Spousta míst už je vybavena bohatou sítí cyklostezek, takže se nemusíte motat mezi rychlými auty. Nehledě na to, že ušetříte za parkování – jednoduše kolo odstavíte v kanceláři nebo ve stojanu pro kola.

Pokud stále tápete, jestli je tento způsob pro vás nejvhodnější, vyzkoušejte si ho ze začátku třeba jen na pár dní. Každoročně se u nás pořádá několikadenní výzva Do práce na kole v rámci Evropského týdne mobility. Tak nechte auto v garáži a dopravujte se zdravěji a ekologičtěji.

