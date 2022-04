Střecha bez přesahů má výhody hlavně po designové stránce. Jednoduchost linií, jaká je dnes tolik v módě, tady vynikne. Dům je moderní, efektní a hlavně se sedlovou střechou dává klasické koncepci zcela jiný ráz. Ovšem to, že se dělají střechy s přesahem, má logické vysvětlení.

Střecha chrání obvodové zdi před povětrnostními podmínkami. Především před deštěm, který by mohl zatékat pod plášť zdi. Přesah problematické spojení střechy a zdí kryje a vytváří tak jednodušší napojení. Přesahy také usnadňují konstrukci ostatních částí, jako je například okap. U střech s přesahem se snadněji pokrývači s klasickou pálenou nebo betonovou krytinou vypořádají s přesahy při kladení. V neposlední řadě přesah funguje také jako slunečník, kdy zastiňuje okna i fasádu, které by se vlivem slunečního záření přehřívaly.

Aby dřevěné fasády stárly rovnoměrně, je třeba na ně nechat svítit slunce také rovnoměrně Autor: JANET KIMBER /NOVA TAYONA ARCHITECTS Jenže doba je rychlá, moderní a jednoduchá. Minimalismus v architektuře nařídil linky strohé, výrazy lapidární, technologii funkční – líbí se střechy bez přesahů. Někteří v tom nevidí problém, jiní těch problémů vidí dost, ale všechny se dají vyřešit. Vezměme si třeba ten přesah jako sluneční clona. Dnes už je standardem instalace předokenních žaluzií, které nenechají vstoupit horko do domu. Jim se přizpůsobily i stavební prvky, takže okenní nadpraží už mají v sobě zabudované kapsy, aby rolety byly zcela skryté. Není tedy třeba nějakých kšiltů nad okny. Stejně tak i prohřívání stěn je dnes už prakticky vyřešeno pomocí izolací stěn s vysokým tepelným odporem.

Tak kde je problém? Co na to odborníci.

Jiný problém nastává např. ve štítu, kde architekt obvykle požaduje štítovou lištu zalícovanou s omítkou, tedy s žádným, dokonce ani minimálním přesahem. To bych s klidným svědomím nikomu nedoporučoval, alespoň zajištění minimálního odkapu - stačí třícentimetrový nos - pomůže s tím, že se fasáda nebude od případných srážek z lišty špinit. Ale architekti jsou někdy striktní. Také spára fasáda-plech není z hlediska funkčnosti dobrá a minimální okapnička tento detail skryje a řeší.

Do žlabu se někdy vkládá vyhřívání - odporový drát, zvláště u napojení na svod, aby ve žlabu nezamrzala voda. To jedině doporučuji. Ostatně údržba žlabu se neliší od jakékoliv jiné, prostě listí a podobné musíme mechanicky odstranit.

Odvodnění obvykle architekti řeší skrytě ve střešní rovině obdobou zaatikového žlabu. Čelo konstrukce žlabu lícuje s fasádou a obvykle se na vlastní konstrukci realizuje zateplení tak, jako je na fasádě. Toto řešení nepředstavuje problém, pokud je provedeno kvalitně a bez zbytečně složitých detailů. Architekti obvykle malují složité vytvoření prostoru žlabu a tím hodně navyšují cenu. Setkal jsem se s nosnou ocelovou konstrukcí, vydřevěnou deskou OSB, klempířsky provedeným žlabem s příslušným upevněním, okapnicemi a podobně - to celé ještě vyizolované fólií PVC. Není divu, že cena se blížila 3000 Kč/bm.

Trendem ve střechách u novostaveb je tvarová jednoduchost až strohost, funkcionalita – bez zdobných prvků. To se odráží i při použití (výběru) střešní krytiny – čím jednodušší (pro někoho plošší) výraz u tvaru krytiny, tím lépe. Jednoduchá sedlová střecha, tak typická pro středoevropské státy, je osvědčeným řešením, které se nyní vrací zpět do „módy“. Zároveň je vhodným ekonomickým řešením zastřešení domu. Vracíme se vlastně k historické zkušenosti našich předků. Výrazně se zmenšuje podíl střech s velkými přesahy v tzv. alpském stylu. Je nahrazován tvarem střechy s „obnaženými“ štíty, vyzděnými a oplechovanými atikami, kratšími krovy bez přesahu. Nespornou výhodou tohoto řešení je menší skutečná plocha střech. Fasáda je ale opticky obnažena, není zastíněna přesahy střechy, což klade nároky na kvalitu použitého fasádního systému (např. silikonová omítka s vysokou odolností proti vodě), výběr vhodné barvy (tmavý x světlý tón) vzhledem k působení slunečního záření. Fasáda se stává spolu se střechou dominantním prvkem stavby. Ve většině případů je nutné investovat do zastiňovacího systému před okny (rolety, žaluzie). Vyšší finanční nároky a zároveň požadavky na precizní provedení klempířských prací jsou v případě vyzděných štítů nad úroveň střechy – tzv. atiky. Tady nelze použít systémové doplňky ke skládané krytině, vše je řešeno na míru vytvořenými klempířskými prvky. Okapový systém je používán tradiční, v některých případech, např. v souladu s designem celé stavby, je tvar žlabů a svodů hranatý.