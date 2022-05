Zdroj: shutterstock.com

Žádný učený z nebe nespadl – to samé platí o zahradnících. Pokud není zahradničení vaše silná stránka a teprve začínáte, je dost možné, že se setkáte s přeschlými rostlinami. Víte, že je možná dokážete zachránit za pomoci horké vody?

Používání horké vody na rostliny patří ke starým způsobům, které vám mohou při zahradničení pomoci. Nejen že zahubí některé škůdce, ale navíc vás zbaví různých škodlivin v půdě. Mimo jiné vám může pomoci oživit přeschlé rostliny – nikdy však nepoužívejte vroucí vodu.

Dejte si pozor na spaření

Teplou vodu můžete používat i k zalévání rostlin v létě, kdy je okolní teplota vysoká. Maximální teplota, kterou rostliny snesou, je 46 °C. Horkou vodu k zalévání používejte jen občas, abyste rostliny nezahubili. Používejte ji, abyste se zbavili nečistot a škůdců. Věděli jste, že vám horká voda pomůže v boji proti plevelům? V jejich případě může být voda klidně vroucí.

Jak na oživení přeschlých rostlin

Pokud jste na pokojovku zapomněli po dobu týdnů, už ji nezachráníte. Pokud ale ještě vypadá při životě, zkuste ji zalévat v menších dávkách teplou vodou. Suchá rostlina by měla teplou vodu přijímat lépe než studenou s chlorem, případně odstátou.

Teplou vodu lijte do květináče, nikdy ne na listy, rostlina by to nemusela zvládnout. Na zalévání je ideální vlažná odstátá voda, jiné rostliny (tropické pokojovky) snesou teplou vodu. Správnou teplotu poznáte tak, že v ní bez problému udržíte ruku.

Na co si dát pozor?

Rostliny mají rády jak vlažnou, tak i teplou vodu, vroucí si však nechte jen na plevel a škůdce, jinak byste rostlině ublížili. Horká voda může způsobit, že rostlina přestane přijímat kyslík. Případně může dojít k poškození buněčné struktury rostliny.