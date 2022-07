Zdroj: Shutterstock.com

Pelargonie, známé spíš pod českým výrazem muškáty, zdobí české ulice již řadu let. Původem africké rostliny se do Evropy dostaly již před stovkami let. Za tu dobu se jich vyšlechtila hned celá řada.

Každý muškát má vlastní požadavky na pěstování. O tom, kterým druhům co vyhovuje, jsme psali v článku minulý týden.

Převislé muškáty jednoduché

Tyto druhy pelargonií jsou často vhodné na slunce, ale i do polostínu. Pokud hledáte zářivě červené květy, mohla by se vám zalíbit odrůda Decora Red. Ta bohatě kvete po celou sezonu. Do venkovních prostor se vysazuje v polovině května.

Karmínově zbarveným druhem je Evka s bílými listy. Další oblíbenou je odrůda Ville de Paris, která tvoří dlouhé převisy. Její květy naleznete hned v několika barvách: sytě červená (Ville de Paris Rot), světle fialová (Ville de Paris Lilac) a bílá s nádechem růžové (Ville de Paris Dresden).

Muškáty Autor: Pixabay

Převislé muškáty plnokvěté

Lososově oranžovou barvu květů najdete u odrůdy Apricot, jejíž převisy dosahují až půl metru. Jde o plnokvětý a dobře se větvící druh. Oblíbenou květinou je také plnokvětý převislý druh Rocky s jasně růžovými květy a tmavě zelenými listy. Rostlina dosahuje až metrového převisu.

Pokud chcete vícebarevné květy, doporučujeme červenobílý plnokvětý Royal Candy Cane. Oblíbeným kouskem je také růžový Vicky se středně zelenými listy. Druhů je však celá řada, namátkou můžeme zmínit Bernardo, Granatit či Nealit nebo Lilac.

Ve většině případů platí o jednoduchých i plnokvětých druzích pelargonií, že kvetou nejpozději od konce května.

Vzpřímené muškáty

Tyto druhy se hodí jak do truhlíků, tak do záhonů. Oblíbeným druhem je tmavá a sytě červená Alena F1 se zelenými listy. Světlejší variantou je Black Velvet Scarlet F1, Gizela F1 nebo Miranda F1.

Lososově oranžovou se zelenými listy nabídne druh Marie F1. Jemnější odstín má Sandra Salmon F1. Pokud jste však příznivci elegantní bílé, doporučujeme odrůdu Blanka F1 nebo Isabella.

Muškáty Autor: Shutterstock.com

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, floranazahrade.cz, zahradnictv-flos.cz, zahradnictvi-spomysl.cz