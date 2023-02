Zdroj: shutterstock

Často se stává, že máme doma příliš suchý vzduch. To má vliv na naše zdraví, ale také na to zvyšuje naše náklady na vytápění. Dozvíte se, jaké jsou důsledky suchého vzduchu, jak jej můžete změřit a co můžete udělat pro zvýšení vlhkosti vzduchu v místnosti. Zjistěte, jak ušetřit peníze a zároveň z vašeho domu vytvořit zdravější prostředí.

Doma trávíme mnoho času a prodýcháme tam hektolitry vzduchu. Často je to ale vzduch nevětraný nebo příliš suchý. Jaká vlhkost je ideální?

Vlhkostí vzduchu ku zdraví

Vlhkost vzduchu v procentech popisuje jednotka známá jako relativní vlhkost vzduchu. 100% relativní vlhkost popisuje maximálně vlhký vzduch připomínající spíše páru. 0% relativní vlhkost zase ukazuje na vzduch absolutně suchý, který vás bude škrabat v krku. Doporučená vlhkost je v zimě asi 45 až 65 % a v létě 40 až 55 %.

Nízkou vlhkost poznáte lehce, a to na vaší pleti, která je vysušená. Také vás mohou pálit oči a budete více unavení. Příliš vlhký vzduch zase podporuje plísně v bytě, které s sebou nesou další onemocnění.

Příliš suchý vzduch je nákladný

Pokud udržujete vzdušnou vlhkost v místnostech na ideální úrovni 50 až 65 %, můžete ušetřit asi 10 % tepla oproti místnostem s vlhkostí 30 % a nižší. To znamená, že pokud je vlhkost vzduchu příliš nízká, budete v místnosti muset více topit. A to klidně o 3-5 stupňů. A to už se do cen za vytápění řádně promítne. Obzvlášť při dnešních cenách.

Jestli nevíte, jak vlhký vzduch máte doma, pořiďte si vlhkoměr. Je k dostání skoro v každém supermarketu nebo specializovaných prodejnách.

Jak správné vlhkosti dosáhnout?

Správná vlhkost vzduchu v bytě má řadu zdravotních benefitů, jako je prevence infekcí, úleva od suchých sliznic, prevence suché pokožky, zlepšení spánku a lepší zdraví dýchacích cest. Máte doma vlhko? Větrejte. A to pořádně. Aspoň dvakrát denně a velmi intenzivně po dobu aspoň 10 minut. Máte doma sucho? Kupte si zvlhčovač. Nic jiného skoro nepomáhá.

zdroj: philips.cz, ceskestavby.cz