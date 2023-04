Zdroj: shutterstock

Vyzdobit si balkon či okrasnou zahradu květinami, to chce správný výběr. Ne každá rostlina totiž na přímém slunci prospívá a jiné zase ve stínu. Poradíme vám tři z nich, které na přímém slunci vysadit.

Některé na sluníčko, jiné spíše do stínu. Všechny rostliny potřebují pro svůj růst slunce, ale každému druhu musíme zajistit specifické podmínky. Než budete vybírat svůj nový přírůstek do domácnosti, nejdříve se porozhlédněte, kam ho umístíte. Na přímém slunci by se nejedna květina mohla rychle usmažit, proto se musíte podívat po balkonovkách, které vám na něm jen tak nezvadnou.

Podívejte se, jak nejen o balkonové květiny správně pečovat:

Krásná, užitečná, provoní své okolí a odpudí komáry

První rostlinou, která velmi dobře snáší vysoké teploty a silné sluneční paprsky, je levandule. Pokud chcete ozvláštnit místo na balkoně nebo na zahradě, kam celý den praží, pak by měla být tato středomořská bylina vaší volbou číslo jedna. Navíc si její květy můžete usušit a vytvořit z nich voňavý pytlíček do skříně či drobný dárek pro vaše blízké.

Netřesk je nenáročný sukulent

A je stále oblíbenějším hřbitovním kvítím. A není divu. O netřesk se nemusíte starat, přesto vás často překvapí mladými růžicemi. Stejné potěšení vám bude dělat také na zahradě či balkoně. Květináč netřesků si můžete ozvláštnit, protože tuto rostlinu seženete v různých barevných provedeních. A pokud se popálíte či vás bodne hmyz, využijete léčivé listy růžice jako první pomoc.

Nezapomeňte na tradiční muškáty!

Pelargonie neboli muškáty patří mezi tradiční balkonové květiny, a proto bychom na ně neměli v našem výčtu zapomenout. Dlouho kvetou sytými barvami, kterých bylo vyšlechtěno už tisíce. Takže výběr je opravdu velký! Jsou nenáročné, protože byste je neměli příliš často zalévat. Milují ostré slunce a přežijí napadení škůdci. A z vašeho balkonu udělají chloubu celého domu.

Zdroje: living.iprima.cz, modernizahrada.com, abecedazahrady.dama.cz