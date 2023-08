Zdroj: shutterstock.com

Terapie – jedny láká, jiné děsí. A spoustě lidem už pomohla. Pokud máte pocit, že by pro vás mohla být přínosná, ale nejste si jisti, čtěte dál. Jaké přínosy pro vás může terapie mít?

Můžete být sami sebou a nepřetvařovat se

Terapeut vás nebude nijak soudit, usměrňovat, ale ani přesvědčovat o svém názoru. Na místě s vámi nebude mluvit kvůli sobě a vlastním názorům, ale kvůli vám. Můžete se otevřít a být sami sebou. Bude vám naslouchat – a vytvoří vám místo pro uvolnění vašich emocí, i když nebudou pozitivní.

Uděláte si čas sami pro sebe

Neumíte si najít čas sami pro sebe? Chcete si jít zacvičit, zajít si na masáž, ale stále se vám to nedaří? Pak nezapomínejte na to, že svoje fyzické zdraví nejspíš nezanedbáváte. Tak proč byste měli to psychické? To, že si uděláte čas na návštěvy terapeuta, znamená, že si uděláte i čas sami na sebe. Půjde o bezpečné místo, kde budete moct být v klidu a sami sebou.

Na situaci se podíváte s jistým nadhledem

Některé situace vnímáme hůř, než jaké ve skutečnosti jsou, protože jsme v hlavní roli. V těchto chvílích ztrácíme nadhled a širší kontext. V tomto případě by se vám mohla hodit pomoc někoho zvenčí. Někoho, kdo vidí vše jasněji a je nestranný.

Jaké přínosy má terapie? Autor: shutterstock.com

Zjistíte, odkud pramení vaše potíže

Chcete vědět, kdo vlastně jste? Chcete se mít rádi? Potřebujete zjistit, odkud pramení vaše potíže? Pak to nepůjde bez práce. Díky terapii si budete klást otázky, které by vás dříve nenapadly. Uděláte si jasno ve svých myšlenkách a pocitech. Zjistíte, proč se vám v životě děje to, co se děje. A nakonec si začnete lépe rozumět.

Své potíže „vyléčíte“

Spousta psychických problémů znamená i hromadu fyzických potíží, které zdánlivě s ničím nesouvisí. Máte bolesti zad, trápí vás nespavost nebo tik v oku? Máte problémy s žaludkem? Pak je pravděpodobné, že tyto problémy byly vyvolány vašimi psychickými potížemi. Díky terapii je můžete vyřešit.

Zdroj: twochairs.com, goodtherapy.org