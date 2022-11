Zdroj: shutterstock.com

I když to tak na první pohled nevypadá, i váš trávník potřebuji svoji péči. Jedním z důvodů je to, aby přečkal zimu bez úhony. A aby byl na jaře krásnější než kdy dřív. Jak byste měli postupovat při přípravě trávníku na další zimu?

Trávník zbavte nečistot

Ještě předtím, než napadne první sníh, je nutné odstranit veškeré listí, které na trávník spadalo. Zabráníte tak tvorbě plísní, kterým se daří ve vlhkém prostředí bez vzduchu. Ptáte se, co dělat se spadaným listím? Odpověď na tuto otázku jsme pro vás připravili v tomto článku:

Trávník je třeba posekat

Trávník přestává růst až při teplotách kolem 7 °C. Pokud jste to ještě neudělali, trávník ještě naposledy posekejte. Do zimního období by měl trávník vstoupit s délkou kolem 5 cm. Kdyby byl kratší, snadno by vymrzl. U delšího by se zadržovalo více vody, což by mohlo podpořit vznik plísní. Posekanou trávu nenechávejte na trávníku, ale zbavte se jí.

Trávník je nutné provzdušnit

Po sekání přichází na řadu provzdušnění. To z trávníku odstraní travní plsť, která se vytvořila z mechů, plevelů a zbytků po sečení. Díky provzdušnění bude trávník lépe dýchat, navíc se do něj lépe dostanou voda, živiny, vzduch i slunce. Snížíte také riziko různých travních chorob.

K provzdušnění můžete použít mechanické provzdušňovací hrábě, mnohem komfortnější je použití vertikutátoru.

Pískování a hnojení

Pokud máte jílovitou půdu, můžete ji nejen provzdušnit, ale také pískovat. Tak zvýšíte propustnost půdy. Na pískování se používá jemný písek ve velmi slabé vrstvě – důležitá je rovnoměrnost. Na podzim nevynechávejte ani hnojivo s vyšším podílem draslíku, který zvyšuje mrazuvzdornost rostlin. Použít můžete také kompost.

Potom stačí trávník zalít a případná holá místa dosít osivem určeným pro dosev. Můžete jej ošetřit fungicidem.

