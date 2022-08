Zdroj: shutterstock.com

Máte na své zahradě tolik okurek, že pomalu nevíte, co s nimi? Pak byste je neměli využít jen na okurkový salát, ale také na klasické kvašáky – nejen, že chutnají skvěle, ale také s nimi podpoříte svoje trávení a střevní mikroflóru.

Jaký je rozdíl mezi kvašáky a nakládanými okurkami?

Kvašené okurky jsou přirozeně konzervované okurky mléčným kvašením. Narozdíl od nakládaných okurek, které se zavařují při vysokých teplotách, mají kvašené okurky množství probiotických bakterií a enzymů, které mají skvělý vliv na vaše trávení a imunitu.

Jak připravit kvašáky

Kvašáky se narozdíl od rychlokvašek zalévají studeným nálevem. U rychlokvašek je to nálev teplý – tyto okurky je nutné zkonzumovat co nejdříve. Klasické kvašáky vám vydrží v chladu klidně do další sezony.

Budete potřebovat:

1 kg okurek, 40 gramů soli, 2 vinné listy, 1 litr vody, 2 višňové listy a 2 snítky kopru (dle chuti nové koření, bobkový list, pepř, česnek nebo křen)

Postup přípravy:

Okurky důkladně omyjte a na několik hodin namočte do vody. Ideálních je 12 hodin, aby okurky ztratily hořkost. Poté je sceďte a propíchněte vidličkou.

Nyní připravte nálev – do hrnce nalijte vodu a přidejte sůl. Směs přiveďte k varu a nechte provařit do rozpuštění soli. Poté nechte nálev vychladnout na teplotu nižší než 40°C.

Do čistých sklenic dejte okurky, bobkové listy, kopr a další ingredience. Až bude nádoba plná, okurky je vhodné zatížit, aby byly potopené a nemohly plavat. K tomu můžete použít kousky dřevěných dřívek. Díky tomu se na okurkách nevytvoří plíseň.

Sklenici naplněnou okurkami zalijte vlažným nálevem a uzavřete víčkem. Zkontrolujte, zda jsou všechny okurky pod hladinou. Poté jim dejte týden až 10 dní k fermentaci – při pokojové teplotě.

Uleželé okurky přemístěte do chladničky a postupně ujídejte.

