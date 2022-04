Zdroj: Shutterstock

Velikonoce se blíží, a tak je na čase začít přemýšlet, jak letos ozdobit vajíčka. Co třeba vyzkoušet přírodní barvení vajíček podle starých dobrých rad našich babiček. Postačí vám k tomu například cibule, řepa nebo kurkuma.

I s pomocí přírodních materiálů dosáhnete pestré palety barev. Počítejte ale s tím, že každé vajíčko chytne trochu jiný odstín a doba strávená barvením bude delší, než kdybyste vajíčka barvili syntetickými materiály. V tom ale spočívá kouzlo jedinečnosti.

Před samotným barvením je třeba vajíčka dobře umýt a odmastit, aby na nich barva držela. K tomu vám postačí teplá voda a jedlá soda. Když jsou vajíčka odmaštěná, pusťte se do barvení. Do hrnce vložte barvicí materiál, zalijte 1 litrem vody, osolte a přidejte 2 lžíce octa. Obsah hrnce přiveďte k varu, přidejte vajíčka a povařte dalších 10 minut. Poté stáhněte plamen a vajíčka v hrnci nechte až do vychladnutí. Pokud chcete docílit opravdu syté barvy, můžete vajíčka nechat v hrnci i přes noc. Nakonec vajíčka vyleštěte olejem.

Čím barvit vajíčka?

Chcete-li dosáhnout žluté barvy vajíček, vezměte na pomoc kurkumu. Na barvení vajíček kurkumou budete potřebovat 1 litr vody a zhruba 4 lžíce kurkumy. Oranžové barvy docílíte nastrouhanými mrkvemi nebo kořením červenou paprikou.

Nádherně vypadají také růžová vajíčka. K tomu vám skvěle poslouží řepa. Na barvení vajíček červenou řepou použijte 2 až 3 menší kousky. Červeného odstínu docílíte vařením vajíček v červeném vínu, delším louhováním vajíček v červené řepě nebo koupeli ve slupkách z červené cibule. Odstín u barvení vajíček v cibulových slupkách ale nebude tak intenzivní.

Pro svěží zelenou barvu použijte špenát. Modré barvy dosáhnete louhováním vajíček v borůvkovém vývaru, červeném zelí nebo silném ibiškovém čaji. Typická jsou také hnědá vajíčka. O ty se postará dubová kůra, silná káva nebo odvar v silném černém čaji. Pokud chcete vyzkoušet i černá vajíčka, vykoupejte je v sazích.

Zdroj: Abecedazahrady.dama.cz, Sonnentor.com