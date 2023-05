Zdroj: pexels.com

Léto je odjakživa spojováno s dovolenými v zahraničí. A zatímco někteří si rádi připlatí za nadstandardní služby, jiní mají rádi své výdaje pod kontrolou. Pokud patříte k milovníkům low cost cestování, kteří se snaží vidět co nejvíce míst na světě za co nejnižší cenu, jistě víte, že na letenkách lze ušetřit nejvíc. Ty se dají sehnat i za pár korun – avšak za předpokladu, že si nebudete připlácet za odbavené zavazadlo, ale spokojíte se jen s příručním. Pro jejich rozměry však platí jistá pravidla. A jejich porušení vás může ve výsledku stát více než letenka.

Příruční zavazadlo: kufr, nebo jen taška?

Zájezdy od cestovních kanceláří většinou nabízejí jedno odbavené zavazadlo o váze 15 až 23 kg a následně dvě příruční zavazadla. Jedno může mít velikost kufříku, další velikost batohu nebo kabelky.

Pokud si kupujete letenky sami, můžete si sami zvolit, zda si zaplatíte plný tarif s několika zavazadly, nebo jen odlehčenou verzi. Ta je sice levnější, ale znamená to menší počet zavazadel.

Z čeho si můžete vybírat?

Letenka může mít tři podoby. Buď si s sebou můžete vzít příruční kufr a malou tašku, nebo jen malou tašku. Případně jen malý kufřík.

Pokud využijete služeb společnosti Ryanair, můžete letět jen s příruční taškou o rozměrech 40 × 25 × 20 cm. Omezení na váhu zde není, protože se nepředpokládá, že se vám do takto malého zavazadla vejde více než 5 kg.

Dále je zde dražší možnost, kterou je kabinové zavazadlo. To musí splňovat rozměry maximálně 55 × 40 × 20 cm. Zároveň nesmí přesáhnout váhu 10 kg.

Smartwings mají jiná pravidla. Letět můžete s kabinovým zavazadlem do 8 kg a o rozměrech maximálně 55 × 45 × 25 cm, nebo si přikoupit variantu s taškou do 3 kg a s rozměry do 40 × 30 × 15 cm.

Některé aerolinky však neřeší každý rozměr zvlášť, ale řeší jejich součet. U Korean Air musí vážit kabinové zavazadlo maximálně 10 kg a součet rozměrů nesmí být vyšší než 115 cm.

Pozor na doplatky za nadrozměrná zavazadla

Překročili jste povolené rozměry? Pak jsou jen dvě možnosti. Personál si ničeho nevšimne. Nebo vás požádá, ať vložíte zavazadlo do příslušné klece. Pokud se do ní zavazadlo nevejde, máte problém.

Personál může odmítnout vaše zavazadlo přepravit, protože se dle jejich vysvětlení na palubu nevejde. Nebo vám nabídne, že vám zavazadlo přepraví, ale za poplatek. Tyto poplatky se liší podle společností. Ryanair si účtuje 69,99 EUR, Smartwings zase 43 EUR.

