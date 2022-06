Zdroj: shutterstock.com

Zatímco část rodičů dostane příspěvek ve výši 5 tisíc korun automaticky, další si o něm musí zažádat. Připravte se také na to, že proti novému návrhu bude posuzování příjmů o něco přísnější. Co vás čeká?

Poslanci v polovině června schválili zrychlenou formou jednorázový příspěvek ve výši 5 tisíc korun na každé dítě do 18. narozenin pro rodiny s hrubým příjmem do výše 1 milionu korun. Dále zákon míří k senátorům, kde se taky nepředpokládá žádná komplikace.

Návrhy opozice, aby se věková hranice zvýšila na 26 let, aby se dávka opakovala každý měsíc do konce roku, ale i aby se zrušila milionová hranice, neprošla.

Účel příspěvku

Tento mimořádný příspěvek má pomoci rodičům zvládnout prudce rostoucí inflaci (zdražování potravin, pohonných hmot, energií a výdajů souvisejících se školou a péčí o dítě).

Příspěvek na dítě Autor: shutterstock.com

Bude se z této částky něco srážet?

Jednorázový příspěvek se nijak krátit nebude. To znamená, že se nebude danit, nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuce a nemůže být předmětem dohody o srážkách ze mzdy. Příspěvek se dále nezapočítá do rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro posouzení nároku na některé dávky.

Co se počítá do ročního příjmu, který rozhodne?

Rodiče dostanou příspěvek bezhotovostně na účet v bance, případně poštovní poukázkou. Na příspěvek dosáhnou děti, které k 1. srpnu nedovrší 18 let věku. Kdo dovrší 18 let 1. srpna, nárok na příspěvek nemá. O příspěvek mohou žádat i rodiče dětí, které se narodily nejen do 1. srpna 2022, ale i těch, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022.

Na příspěvek dosáhnout rodiče s ročním příjmem do 1 milionu korun. Rozhodující jsou příjmy za loňský kalendářní rok. Počítají se:

příjmy z takzvané závislé činnosti (zaměstnání),

příjmy ze samostatné činnosti (podnikání),

příjmy z nájmu,

ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů (s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže).

Do limitu se budou počítat i různé dávky (alimenty, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, rodičovský příspěvek).

Zdroj: penize.cz, finance.cz