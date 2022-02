Zdroj: BowerBird / French + Tye

Když máte rodinný dům na svém velkém pozemku, nebývá to takový problém. Jenže anglické řadové domky mají vzadu jen úzkou nudli zahrady, kde se jen obtížně staví. Přesto se můžeme na mnoha a mnoha příkladech podívat na to, že i tam to jde.

Náš londýnský dům protáhl trakt do zahrady. Je to standardní řešení, ovšem má svá omezení. Třeba stavbou se nesmí omezit okolní domy a zahrady, nesmí sem vést okna apod. Takže i když se dlouhá přístavba provede, může to znamenat problémy se světlem, protože prostě uprostřed bude tma. Zde se světlo přivedlo světlíkem, který je jen v jedné části. Je usazen výš, takže vytváří v prostoru jakýsi komín, který přivede do interiéru víc světla, ale přitom pohled z pater vedlejších domů nemůže proniknout až do obývacích prostor.

Uvnitř pak majitelé definovali jeden hlavní požadavek: úložné prostory. To bylo hlavní téma celé na míru vytvořené vestavby kuchyně. Ta se tedy roztahuje na celé jedné straně přístavby – od velkých portálových oken až k přechodu do staré části domu. Je prostorná, má opravdu hodně pracovních ploch a svými bílými dvířky v dřevěném korpusu prosvítí celý interiér.

Na opačné straně přístavby je další skříňka, která je stejně dlouhá jako kuchyňská linka, jen je nízká a slouží k ukládání věcí. Uprostřed pak stojí rozměrný oválný stůl pro osm osob, který se po dostavbě stal společenským centrem.

Rekonstrukce se dotkla i dalších částí domu. Při průchodu z přístavby do staré části přibyla ještě jedna toaleta zabudovaná v prostředním soklu. Starší pokoje dostaly novou výmalbu, modernější nábytek a hlavně nová okna. Staré dřevěné rámy už dávno dosloužily a nyní je nahradila moderní dřevohliníková okna.



