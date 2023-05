Zdroj: Luke Butterly

Tentokrát se znovu vydáme do Austrálie, kde je nepřeberné množství přístaveb starých dřevěných domků. Tohle je jedna z nich. Zaslouží si pozornost, protože velmi příjemně spojuje klasiku s modernou a stupňuje výšku budovy směrem do dvora.

Znovuzrození tohoto kdysi zchátralého sídla nabízí nápadný kontrast: dlouhověká elegance původního průčelí, zdobená pečlivě obnovenými římsami a sokly, ladně doplňuje hladkou, minimalistickou estetiku moderní zadní dostavby. V srdci tohoto architektonického díla se nachází centrální nádvoří a světlík, kde se úrovňově rozdělené schodiště bezproblémově propojuje s oběma odlišnými styly.

Velký prostor kuchyně a obýváku

Sestupme však do spodního patra, kde prostorná kuchyň a jídelna přechází do obývacího pokoje, odděleného oknem. Lesklé betonové podlahy harmonizují s natřenými zdmi z cihel a americkým dubovým nábytkem a cedrovým obkladem stropu na zadní verandě. Pokud bychom zase vystoupili do horního patra, objevili bychom klidné útočiště hlavní ložnice, která zahrnuje okouzlující sedačku u okna a funkční pracovní stůl s výhledem na krásný dvorek s bazénem. Ohromná bezrámová okna a skládací cedrové rolety zajišťují osvěžující možnost větrání východním vánkem a současně poskytují soukromí.

Aby se do prodloužené dispozice domu dostalo hojnosti přirozeného světla, architekti použili opravdu velké množství oken, která jednak zvětšili na maximální možnou velikost, ale také je umístili do relativně překvapivých míst. Okna vybavená dřevěnými roletami a pečlivě vypočítanými hloubkami přesahů střechy optimalizují dopady slunečního záření do interiéru, a tak výrazně snižují energetickou účinnost.

Architekti použili na Austrálii celkem nezvyklé stavební prvky. Především instalovali vysoce kvalitní izolační materiály, a to jak na základy, tak i na svislé konstrukce a podstřeší. Horní patro je obloženo odvětrávanou fasádou obloženou vláknocementovými deskami.