Zdroj: Levandulové údolí

Proč jezdit za levandulí do Provence, když u nás máme spoustu krásných polí s touto aromatickou bylinkou. Už jen možnost postát ve společnosti keříků levandule působí jako balzám na duši. A komu to nestačí, tomu nabízíme několik zážitků navíc.

Tentokrát vás zveme do Levandulového údolí v Chodouni, na Levandulový statek v Bezděkově a neobvyklé políčko-labyrint Lela v Kyžlířově.

Jahodové slavnosti v Chodouni

Je vám líto, že jahodová sezona pomalu končí? V Levandulovém údolí v Chodouni si myslí opak. Právě dnes tady začínají Jahodové hody, stihnete si je užít až do 17.7., kromě pondělků každý den od 10 do 18 hodin. Pochutnejte si na jahodách společně s levandulí třeba v podobě lívanců se žahourem, v palačinkách, koláčích nebo v salátech. Aby se dostal do pohody také váš pitný režim a mysl, osvěžte se bio nápoji a načerpejte energii z bývalých vápencových moří. Tady se pěstuje levandule v bio kvalitě. Pro více informací klikněte sem.

Festival v Bezděkově

Svátky se dají trávit různě, třeba radostí z hudby a levandule. Levandulový statek v Bezděkově pořádá už tradiční festival 5. a 6. 7. Jeho součástí je nejen muzika pro všechny generace, ale i jarmark lokálních výrobců, program pro děti nebo třeba beseda s Vladimírem Kořenem nejen o zázracích přírody. Festivalový "zdarmabus" bude jezdit po oba dny kyvadlově z vlakového nádraží v Mohelnici a zpět. Více se dozvíte zde.

Samosběr v Kyžlířově

V Kyžlířově, místní části městečka Potštát, mají rozsahem menší, ale významem velkou zajímavost – Levandulový labyrint Lela. A právě tady vás zvou na samosběr levandule, od 2. do 6. 7. Přijďte s nůžkami v ruce od 9 do 11 hodin nebo od 14 do 19 hodin, kilo levandule vás vyjde na 200 Kč. Další detaily o labyrintu hledjete na facebooku.

Zdroj: Za vůní levandule