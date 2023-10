Zdroj: shutterstock.com

Všichni už se minimálně jednou za život cítili smutní, osamělí a bez chuti cokoliv dělat. Jde o přirozené pocity, které jsou často spojovány se stresem a náročnými životními situacemi. Když se vám tyto stavy budou vracet čím dál častěji a budou se zhoršovat, může jít o depresi.

Co je deprese?

Jaké jsou fyzické projevy deprese?

Deprese pochází z latinského depressio – tedy stlačení, potlačení. Může mít různé stupně – nemocný může trpět lehkou, střední a těžkou depresí. Přidat se mohou i psychotické příznaky, jako jsou halucinace nebo mánie. V takovém případě se jedná o závažnou a dlouhotrvající psychickou poruchu. Každý na depresi reaguje jinak, spousta příznaků je však stejných – jeden nepociťuje radost, jiný má myšlenky na sebevraždu.

Deprese snižuje kvalitu života, tělo zatěžuje nejen psychicky, ale i fyzicky. Dvakrát častější je u žen, setkat se s ní můžete také u dětí či dospívajících.

V hlavní roli neurotransmitery

Hlavní roli v rozvoji deprese hrají změny v neurotransmisi látek, které jsou schopné přenášet informace v mozku. Jde o tzv. neurotransmitery – serotonin, noradrenalin a dopamin. Lidé mají při depresi v krvi nadměrné množství kortizolu.

Jaké jsou příznaky deprese?

Deprese můžete poznat podle nejrůznějších příznaků. Ty mohou být psychické i fyzické.

Psychické příznaky deprese:

Strach, obavy, beznaděj, smutek, znudění, prázdnota, nízká sebedůvěra, nízká sebeúcta, hněv, podrážděnost.

Nezájem o práci, studium, volnočasové aktivity, sebe i své blízké.

Únava, vyčerpání, nevýkonnost, nespavost, potíže s koncentrací, pamětí.

Myšlenky na sebepoškozování nebo smrt.

Fyzické příznaky deprese:

Změněná chuť k jídlu i změny v tělesné hmotnosti (můžete přibírat i hubnout).

Zažívací obtíže (průjem, zácpa).

Bolesti hlavy či zad.

Pomalejší pohyb, zpomalená mluva.

Svalové křeče.

Ztráta libida.

Zajímavost: Deprese u mužů vs. deprese u žen

Když depresí trpí muž, velmi často se objevují vztek, agresivita, sklon k nadměrnému příjmu alkoholu či jiných návykových látek. Ženy se obvykle setkávají s výkyvy nálad, bolestmi hlavy, svalovými křečemi a změnami v menstruačním cyklu.

Jaké jsou možné příčiny deprese?

Těžké životní situace (ztráta zaměstnání, rozvod, zneužívání, smrt).

Dlouhodobé působení stresu.

Hormony (porod, menopauza, štítná žláza).

Nežádoucí účinky některých léků (benzodiazepiny, kortikosteroidy).

Vážné, bolestivé či chronické onemocnění. Prodělaný úraz.

Podzimní a zimní období (nedostatek světla a vitaminu D).

Jaké známe druhy deprese?

Klinická deprese

Jde o lehčí formu deprese, která je ale dostatečně vážná, aby se léčila.

Endogenní deprese

Velká pravá deprese, objevuje se náhle a bez příčiny. Vzniká vlivem nevyváženého prostředí v mozku, to je třeba upravit pomocí antidepresiv.

Psychosomatická deprese

U některých depresí se mohou projevit potíže, jako jsou poruchy spánku, bolesti kloubů, zad, žaludku a srdce. Dále trávicí obtíže, dýchací obtíže a závratě.

Symptomatická deprese

Jde o projev deprese, který však depresí není. Jde o vedlejší příznak nádoru, otravy, epilepsie či demence.

Sezónní deprese

Sezónní deprese přichází v určitých ročních obdobích, může se vracet každoročně. Mírnit ji lze za pomoci terapie světlem, která stimuluje produkci neurotransmiterů. V případě těžší formy se přistupuje ke kombinaci s další léčbou.

Poporodní deprese a deprese v těhotenství

K depresi v těhotenství jsou náchylnější zejména ženy mladší, ženy nad 35 let a ženy bez partnera, podpory a se smíšenými pocity ohledně těhotenství. Poporodní deprese se objevuje u 1 ze 7 žen. A to od početí do 1. roku po porodu.

Mezi další druhy deprese patří:

Deprese v menopauze,

deprese dětí a adolescentů,

úzkostně depresivní porucha,

larvovaná deprese,

reaktivní deprese,

rezistentní deprese.

Jak se deprese léčí?

Základní léčba deprese se skládá z psychoterapie, farmakoterapie či kombinace obojího.

Antidepresiva fungují tak, že vám zvýší hladiny látek, kterých je při depresi v mozku málo. Účinek léků nastupuje pozvolna, s hodnocením můžete začít až po 4 až 6 týdnech (v prvních týdnech léčby vám může být ještě hůře).

Pokud nedojde ke zlepšení, použijí se jiná antidepresiva, změní se další léčebný postup nebo se změní dávkování. Možná je i kombinace antidepresiv s léky určenými k léčbě jiného onemocnění. Léčba bývá dlouhodobá.

Výběr vhodných léků závisí na typu deprese a dalších nemocích pacienta. Důležitá je také psychoterapie.

